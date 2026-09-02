Yamandú Orsi tendrá este viernes reuniones individuales con los líderes de los partidos de la oposición

El presidente de la República Yamandú Orsi recibirá este viernes en Torre Ejecutiva, a partir de las 15:30 horas, a los principales referentes de los partidos Colorado, Independiente y Cabildo Abierto.

El primero en dialogar con Orsi será Andrés Ojeda, luego Pablo Mieres y finalmente Guido Manini Ríos. Las reuniones serán individuales con cada dirigente político, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País desde Presidencia de la República.

Además, aún no hay confirmación de la fecha en que se reunirá con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, ni tampoco un eventual encuentro con los representantes del Partido Nacional.

El encuentro se da en la previa de lo que será su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que tendrá lugar entre el entre el 22 y el 28 de setiembre. Allí se prevé que el mandatario pronuncie un discurso, al igual que en la pasada Asamblea General que tuvo lugar el 23 de setiembre de 2025.

Cambio de planes

La idea original, que fue promovida por Andrés Ojeda, secretario general de los colorados, era que el sistema político, en momentos de alta crispación, diera una imagen de "estabilidad" y "consenso" en la previa de la participación del presidente en la Asamblea General de la ONU.

Orsi llamó a los referentes de los partidos tradicionales y la aceptación fue unánime. Pero el mandatario decidió postergar el encuentro sin fecha y a pedido del presidente de los nacionalistas, Álvaro Delgado.

La conferencia de prensa que el Frente Amplio organizó el pasado lunes 24, donde se denunció que hubo “hechos de apariencia delictiva graves” y "responsabilidades políticas" en el proceso de compra de las patrullas oceánicas (OPV) al astillero Cardama generó un profundo malestar entre los blancos. En particular las abundantes referencias al expresidente Luis Lacalle Pou, considerado "el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo", como declaró el senador Nicolás Viera.

Presidente Yamandú Orsi encabezó acto central en Florida por el 201.° aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Foto: Yamandú Orsi/El País.

Encuentro con 19 intendentes

Orsi mantendrá el jueves 10 de setiembre una reunión con los intendentes de los 19 departamentos en la estancia presidencial Anchorena en Colonia.

"Era una vieja invitación no concretada, de agenda abierta y distendida, supongo que asado mediante al mediodía", detalló el intendente de Florida Carlos Enciso a El País. Según explicó, existe en los intendentes interés en "avanzar" en cuestiones vinculadas a la emergencia climática, el fenómeno de El Niño y un "fondo de inversiones".

Enciso reiteró que la reunión no pudo ser posible anteriormente "por asuntos de agenda". "Se concretó en función de una charla que yo tuve con él [Orsi] el pasado 25 de agosto sin mucho protocolo", detalló.