"Si no es un intento de femicidio, ¿qué es?": el relato del padre de la estudiante agredida en Medicina

Mauro Fontes, padre de la estudiante de la Facultad de Medicina que sufrió graves heridas tras padecer un intento de femicidio por parte de un compañero de clase el pasado martes, dio detalles del estado de salud de su hija y cómo avanza su recuperación.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), el hombre relató cómo se gestó el ataque del joven a su hija. "Le pidió para alejarse solos, amigas de ella le dijeron que no, que no se iban a mover de ahí, pero [el joven] consiguió estar en un momento solo con ella mano a mano, y abrir un bolso con un cuchillo y tirársele arriba y empezar a apuñalarla", relató.

Añadió que luego de que personas llamaran a la madre de su hija para avisarle, la joven pidió hablar con ella para comunicar que eran "cortes superficiales".

Por otro lado, explicó que su hija se encuentra en buen estado de salud. Hace actividades como bañarse y vestirse con normalidad, y suele bajar del centro asistencial donde se encuentra internada "para hacer sociales" con personas que se encuentran acampando en las afueras del lugar.

Manifestación en la Facultad de Medicina. Foto: Estefanía Leal/El País.

"No tiene lesiones internas en sus órganos, tampoco lesión en la vista", agregó. Sin embargo la joven presenta un corte en un lado de su cara, su nuca y parte de uno de sus brazos.

"El brazo lo tiene con un cabestrillo para tener quietud, porque tiene tendones de los dedos y su brazo cortados", detalló. Fontes destacó que su hija no se fracturó ni perdió la vista.

"Todo lo que se cortó se curó, se reconstuyó", subrayó.

Jóvenes en manifestación tras intento de femicidio en la Facultad de Medicina. Foto: Estefanía Leal/El País.

La relación con el agresor y el reclamo por la tipificación del hecho

Con respecto al atacante, Fontes dijo que se "notaba" que era "un muchacho retraído". "[Su hija] lo quería reintegrar, trataba de sentirse una persona cercana, nunca tuvo relación amorosa de ningún tipo, eran compañeros", sostuvo.

"No sé si insistir un poco por la parte de atentado o femicidio. Contado por ella, [el joven] la llevó a un lugar solo y casi sin mediar palabra la atacó, si eso no es un intento de femicidio, ¿qué es?", cuestionó.

Presentan denuncia por acoso contra detenido por intento de femicidio

Una estudiante de la Facultad de Medicina presentó el miércoles una denuncia penal por acoso contra el joven de 19 años detenido el martes tras el intento de femicidio en la universidad.

Personal de la Dirección de Violencia de Género de la Policía obtuvo testimonios del comportamiento previo y actitudes del detenido, tras lo que una estudiante de la Facultad de Medicina decidió denunciarlo por acoso, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes de la investigación.

La denuncia se adjunta ahora al expediente por el intento de femicidio. Por otro lado, la Policía obtuvo testimonios de alumnos y exalumnos del liceo Nº1 de Salinas, Canelones, donde concurrió el agresor detenido el martes de tarde.

Joven de 19 años que apuñaló a estudiante de Medicina. Foto captura de video



Una multitudinaria movilización se realizó este miércoles, que se trasladó desde las inmediaciones de la Facultad de Medicina (FMED) a las afueras del Palacio Legislativo, tras el ataque a una joven de 19 años, que es investigado por la Policía como intento de femicidio, ocurrido este martes en el edificio anexo del centro de estudios.

Mujeres y hombres de todas las edades se congregaron para reclamar “justicia” y que no vuelva a ocurrir la brutal agresión que sufrió la estudiante por parte de otro alumno, de su misma edad, que permanece internado en un centro psiquiátrico, y que aún no declaró ante Fiscalía.