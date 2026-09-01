Sanguinetti respaldó en el CEN del Partido Colorado la decisión de Ojeda de asistir a reunión con Orsi

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado trató este lunes la polémica situación generada en la interna de la coalición republicana, y de esta misma fuerza política, a raíz de la invitación que hizo días atrás el presidente Yamandú Orsi a todos los referentes partidarios a mantener una reunión, en la previa a su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York sobre fines de este mes.

La iniciativa fue promovida por Andrés Ojeda, secretario general de los colorados, que es resistida hasta el momento por el Partido Nacional —el presidente de su directorio, Álvaro Delgado, ya declaró que luego de la conferencia del Frente Amplio sobre el caso Cardama en la que se acusó a Luis Lacalle Pou hubo un "punto de inflexión" que llevó al rechazo de este encuentro— y no recoge tampoco unanimidad dentro de sus propias filas.

En el encuentro del CEN de este lunes, no obstante, el dos veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, intervino vía telefónica para respaldar la postura de su sucesor en la secretaría general colorada.

De acuerdo a lo relatado por participantes de la sesión, el exmandatario argumentó que por más que el gobierno hoy se encuentre "mal" y sin signos de mejoría, si el Partido Colorado aspira a ser parte de los ganadores en la próxima elección y, por tanto, volver a gobernar, se tienen que cuidar los "temas grandes" del Uruguay, que están sobre todo vinculados a la política exterior.

Con ese fin, su razonamiento es que el país no tiene que quedar "hipotecado" en ese plano, y mantener, entonces, cualidades como su buena imagen internacional, sostenida en las ideas de "estabilidad, diálogo democrático y vigencia de los partidos", todo lo cual repercute luego en el panorama financiero uruguayo y su capacidad de endeudamiento. Argumentos, en suma, que utilizó el propio Ojeda al promover esta reunión conjunta.

Lo último que declaró Orsi al respecto es que el acuerdo con la coalición republicana —luego de que manejara con Ojeda la posibilidad de realizar un "mano a mano" con cada referente partidario, empezando por el colorado— al que se arribó en las últimas horas fue volver a plantear esta reunión para esta semana y que asistan "todos aquellos que quieran concurrir".

El objetivo es el que motivó la iniciativa: "Poder tener alguna referencia o pauta, antes de ir a Nueva York", declaró el pasado jueves.