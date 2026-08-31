Encuesta de Factum señala que la desaprobación de la gestión de Orsi es de 55% y la aprobación se ubica en 26%

La consultora Factum dio a conocer este lunes su última encuesta de opinión pública acerca de la evaluación que hacen los uruguayos de la gestión del presidente Yamandú Orsi.

De acuerdo a los datos presentados en VTV Noticias por el director de Factum, Eduardo Bottinelli, el 55% desaprueba la gestión del presidente, el 26% la aprueba, y el 19% ni aprueba ni desaprueba. El saldo de aprobación del mandatario es negativo (-29%).

La evolución de la aprobación del presidente muestra una leve recuperación de 2 puntos entre la medición del 3º bimestre y la del 4º bimestre de este año, luego de una caída acumulada de 13 puntos entre el 1º y el 3º bimestre.

Es la primera medición del año en la que la aprobación no retrocede, aunque la magnitud del movimiento —y el hecho de que se mantenga dentro del margen de error— aconseja hablar de una detención de la caída antes que de un cambio de tendencia.

Evolución de aprobación entre votantes

La evolución de la aprobación entre votantes del Frente Amplio muestra, tras el proceso de caída sostenido durante 2025 y comienzos de este año y la fuerte caída entre el 2º y 3º bimestre, una recuperación en el 4º bimestre: la aprobación entre este grupo pasa de 52% a 56% (+4), mientras la desaprobación cede de 23% a 19% (-4). Es, dentro de los distintos segmentos, el que explica en mayor medida el repunte del dato total.

Entre los votantes de los partidos que conformaron la Coalición Republicana (CR) la situación es distinta: el nivel de aprobación se mantiene prácticamente sin cambios, en 2%, el "ni aprueba ni desaprueba" baja un punto (12% a 11%) y la desaprobación sube un punto (86% a 87%). Es decir, entre este electorado no hay señales de recuperación; la desaprobación permanece en el nivel más alto de la serie y continúa, en los hechos, estable en su piso.

Presidente Yamandú Orsi encabezó acto central en Florida por el 201.° aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Foto: Yamandú Orsi/El País.

El contraste entre ambos electorados es relevante para interpretar el dato agregado: la leve mejora del 4º bimestre se explica casi enteramente por un parcial repunte entre los votantes del FA, que venían de registros bajos de aprobación dentro de su propio electorado, mientras que entre los votantes de la CR la desaprobación continúa en su nivel históricamente más alto desde que asumió el gobierno.

Según el estudio, el presidente continúa, en todo caso, en uno de los niveles más bajos de aprobación desde que asumió, con niveles bajos de aprobación entre los votantes de oposición y con una aprobación entre sus propios votantes que, aun con la mejora del bimestre, sigue por debajo de los niveles que supo tener a lo largo de 2025.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada entre el 1 y el 16 de agosto de 2026. La muestra fue de 900 casos por telefonía celular. El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de +/- 1,7% en el nivel de confianza de 1 sigma y de +/-3,3% en el de dos sigmas.