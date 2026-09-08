”El turf no tiene techo, debemos aprovechar oportunidades, desde el Estado se apoya y vamos a ayudar”, dijo Orsi

Maroñas tuvo una jornada de fiesta el domingo que inició la triple corona con las Pollas de Potrillos y Potrancas y el clásico Presidente de la República

En cada inicio de triple corona nace una nueva ilusión y en ambas Pollas no fue caso omiso.

Amén de ello se disputó en Maroñas el Gran Premio Presidente de la República con la presencia de Yamandú Orsi en el hipódromo, lo que le dio a la jornada un toque distinto ya que el primer mandatario se hizo presente en la redonda de espera en la previa a la carrera, subió a la Comisión Hípica a disfrutar de la misma y bajó a entregar los trofeos a los ganadores.

Desde la vecina orilla, desde varios países de la región vieron con celo -en su buen entender- como el Presidente de la República asiste al hipódromo, disfruta del ambiente hípico como así también entra en diálogo con los comunicadores del turf.

Luego de bajar del podio Pablo Falero, Orsi se detuvo y comentó: “Me gustan las carreras largas, esta fue de 2400 metros, tiene mucha estrategia; aquí me contaron que había un gran favoritismo del caballo que ganó, una alegría para el jockey, el cuidador y el criador. Una alegría muy bien fundada”, fundamentó el primer mandatario en sus primeras palabras para continuar: “Cuando era chico iba con mi viejo en un camión al hipódromo de San José, son muy lindos los pura sangre. Se supone que uno tiene que mirar toda su historia, su pedigree, son divinos, y después te preguntás y ves al que llega último y no lo entendés”.

Sobre la actividad, el Presidente tuvo elogios: “El turf no tiene techo, hay una cantidad de oportunidades que debemos aprovechar y ahí el Estado tiene su cuota de responsabilidad y vamos a ayudar en todo los que sea posible. En Canelones uno ve la cantidad de gente que mueve, los gurises que van a la escuela de jinetes. Uruguay tiene mucho para ofrecer, solo hay que sacarle el jugo, la idea es apoyar”, finalizó diciendo Orsi antes de retirarse del hipódromo que lo recibió de brazos abiertos.

Como lo dijo el primer mandatario, Ave Royale defendió su favoritismo y ganó con la guía de Javier Emanuel Pérez por varios cuerpos.

Ignacio Sánchez

Tras cartón se disputó la Polla de Potrillos G3 y el invicto Es Patriarca hizo lo suyo. El baby crack defendió su posición de líder, el pandense Waldemar Maciel fue muy claro es sus apreciaciones, en la previa de la Polla de Potrancas se detuvo y comentó: “Te lo había dicho, con los potrillos en la triple corona la carrera más difícil es la Polla, corren aquellos que luego no llegan a la distancia, es una carrera de mucho caballo, sabemos que es enredada, partimos de gatera cinco, a metros de la largada se hace un embudo y por eso moví al mío”, arrancó diciendo el jockey que ganó su segunda Polla de Potrillos, ya la había ganado con Rasputin en 2007 para luego agregar que “no era mi intención pero me tuve que ir para adelante enseguida aunque viniera un poquito ligero. Es guapo y hoy sacó la calidad a flote, hay que ver el trabajo del peón, del cuidador, veterinario, del equipo. Ahora sigo soñando con lo que viene”. Así cerró su locución el jockey ganador de la Polla. Maciel es ganador de la Polla de Potrancas, la obtuvo con Estadista y Missing Dubai, por lo que llega a tres ganadas de 2007 a 2026.

Ignacio Sánchez

Pelito recibió su trofeo de manos de Julio César Méndez, ovación mediante por parte del público. Méndez, que recibió una plaqueta por parte de Casinos del Estado, muy pronto tendrá su homenaje en Maroñas.

En la Polla de Potrancas G3 fue triunfo de la también baby crack Sweet Feel con un “capolavoro” de Pablo Rodríguez que ganó una carrera bárbara con la entrenada por Germán González, ambos logran su segunda Polla, la primera fue la de Potrillos con Prelude Rye. Felicidad para las conexiones del Hs. Marnu que apuesta a la actividad y se da el gusto de pocos: sacar la baby crack y llevarse la Polla, algo que también lograron Vercelli, Lady Fund, Santa Guapa, Regal Nix, Missing Dubai, Bamba y Bamba, Quatro y Vinte y por último Devassa.

Ignacio Sánchez

A nivel de potrillos los ganadores de Criterium y Polla fueron desde la reapertura Davide, Bobby di Job, Sir Fever, Aero Trem, Suablenanav TH y ahora Es Patriarca.

Ignacio Sánchez

PROMEDIO APUESTA POR CARRERA FUE EXCELENTE.

Con 14 carreras la apuesta promedio del domingo fue de $ 1.105.820, el cuarto mejor promedio del año tras el Ramírez, la jornada de Campeones y de la reunión del 17 de mayo. Los pozos acumulados que venían de Fortuna en carrera dieron sus frutos, la carrera 3 llegó a un total de $ 585.395 mientras en las dos Pollas los pozos a repartir fueron de $ 775.254 y de $ 824.744, los que llegó desde Fortuna fueron de 209, 230 y 250 mil pesos para cada una de las tres carreras. A las Pollas y al Presidente de la República se le sumaron 11 carreras, en la trifecta de la última el pozo es seguir con Fortuna en carrera. La actividad y el burrero de cada fin de semana ya espera por los programas de jueves, viernes, sábado y domingo y ya palpita la jornada del Jockey Club, Selección, Honor y los ligeros en el Oribe.

