Directorio del Partido Nacional pide que “sin que tiemble el pulso" se declare la esencialidad en el puerto

El directorio del Partido Nacional exigió este martes al gobierno que decrete la esencialidad en el puerto de Montevideo ante el conflicto por la negociación del convenio colectivo entre los trabajadores portuarios y la Terminal Cuenca del Plata. Los blancos argumentaron en una declaración que el problema ya pasó de ser sectorial a nacional, y que “no se puede naturalizar que durante tanto tiempo” permanezca “paralizado” uno de los principales motores económicos del país.

El Partido Nacional, según explicó el presidente del directorio, Álvaro Delgado, le pide al presidente de la República, Yamandú Orsi, y al gobierno en su conjunto que “actúe” para garantizar el normal funcionamiento de la terminal portuaria y que, en caso de que sea necesario, “sin ambages y sin que le tiemble el pulso, se adopte la esencialidad”.

Asimismo, Delgado aseguró que el paro que realizan los trabajadores no termina siendo “contra la empresa” sino que es “contra el gobierno”.

La declaración del Partido Nacional llegó minutos después de que la Terminal Cuenca del Plata anunciara que iba a solicitar de manera formal a las autoridades que se declare la esencialidad.