"Es lo que tiene que ocurrir en Uruguay": Orsi valoró las coincidencias tras el "mano a mano" con la oposición

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió este domingo a la serie de reuniones que ha tenido con líderes de partidos políticos en la previa de su viaje a las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York (Estados Unidos). El mandatario mantuvo el pasado viernes encuentros por separado con el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, así como con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, y el presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

"Me encanta, podés hablar mucho, al ser mano a mano te animás a hablar de otras cosas, es lo que tiene que ocurrir en Uruguay", subrayó el presidente.

En ese sentido, consideró que los temas vinculados a la política internacional "son complejísimos". "El ida y vuelta es fundamental", sostuvo el jefe de Estado en una rueda de prensa.

Orsi junto al líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. Foto: Ignacio Turell/Presidencia de la República

Sobre estos asuntos, Orsi dijo que tanto él como el resto de los partidos "no están tan lejos en la puntería hacia afuera". "Eso es bueno", acotó.

El jerarca también señaló que es "obvio" que quienes asistieron a las reuniones plantearan temas que no están vinculados a la agenda internacional. Ojeda, por ejemplo, dialogó con el presidente sobre la seguridad de los fiscales y el policiamiento en zonas de alta criminalidad.

"Los tomo de recibo, puedo profundizar y decir lo que me parece, cuando las reuniones son más grandes capaz que es más difícil, pero mano a mano tiene esa ventaja", añadió.

Por otro lado, Orsi dijo que "todos" están pidiendo bajar la crispación a la hora de las confrontaciones políticas. "Es parte del acuerdo que nos lleva a tener estas reuniones", concluyó.

Orsi mantuvo un encuentro con el presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Foto: Ignacio Turell/Presidencia de la República

Qué dijo Ojeda tras su reunión con el presidente

A la salida de su encuentro con Orsi el pasado viernes ,Ojeda realizó una rueda de prensa donde adelantó qué habló con el mandatario de cara a su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

"Hay una agenda bien interesante, detectamos tres actividades muy concretas y particulares que son de alto interés para el Uruguay", indicó. En ese sentido, dijo que el mandatario tendrá una reunión con un fondo de inversión, un encuentro con el presidente de Chile José Antonio Kast referida a "coordinación de cuestiones de crimen organizado", así como otra reunión con otros mandatarios vinculada al "futuro de la inteligencia artificial".

Orsi con el secretario General del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Foto: Ignacio Turell/Presidencia.

En esa línea, sostuvo que en materia de política exterior, Uruguay "vive" tanto de las inversiones como de los créditos que recibe. "De esto depende el trabajo de nuestra gente", acotó.

En otros temas, Ojeda también le planteó al mandatario el "prever una partida económica" dirigida a la seguridad de los fiscales. "[Orsi] me dijo que lo iba a estudiar, pero lo tomó con mucha seriedad", detalló. "Hoy los fiscales están regalados", añadió.

"También le dejé una propuesta por escrito de policiamiento 24 horas de los barrios más complicados en materia de narcotráfico, con la sugerencia de empezar por tres de ellos a modo de plan piloto, esto tiene anclaje con el Plan Bandera de Rosario", detalló.