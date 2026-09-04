Orsi recibió a Ojeda en Torre Ejecutiva: senador colorado presentó planteo para la seguridad de los fiscales

El presidente de Yamandú Orsi mantuvo este viernes en Torre Ejecutiva una reunión con el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Este encuentro se enmarca en una serie de conversaciones que tendrá el primer mandatario con líderes de los partidos políticos, en lo que es la previa de su viaje a Nueva York para dar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Además de Ojeda, Orsi también se reunió con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, y el presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

A la salida del encuentro, el líder colorado realizó una rueda de prensa donde dijo que es "fundamental" mantener diálogo con el presidente. "Es imposible pensar el Uruguay sin partidos políticos y en especial sin el Partido Colorado", indicó.

"Hoy inauguramos un canal de diálogo más profundo mano a mano que es importante", sostuvo Ojeda. En relación al tema de la convocatoria, el dirigente detalló que le preguntó al presidente por su agenda durante su viaje a Nueva York.

"Hay una agenda bien interesante, detectamos tres actividades muy concretas y particulares que son de alto interés para el Uruguay", indicó. En ese sentido, adelantó que el mandatario tendrá una reunión con un fondo de inversión, un encuentro con el presidente de Chile José Antonio Kast referida a "coordinación de cuestiones de crimen organizado", así como otra reunión con otros mandatarios vinculada al "futuro de la inteligencia artificial".

"Esto le dio a la reunión un contexto más importante que el de la Asamblea General, todos estos temas son de altísimo interés para todo el sistema político uruguayo", acotó Ojeda.

En esa línea, sostuvo que en materia de política exterior, Uruguay "vive" tanto de las inversiones como de los créditos que recibe. "De esto depende el trabajo de nuestra gente", acotó.

Orsi mantuvo un encuentro con el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Foto: Ignacio Turell/Presidencia.

Ojeda pidió a Orsi una "partida económica" dirigida a seguridad de los fiscales

En otros temas, Ojeda también le planteó al mandatario el "prever una partida económica" dirigida a la seguridad de los fiscales. "[Orsi] me dijo que lo iba a estudiar, pero lo tomó con mucha seriedad", detalló. "Hoy los fiscales están regalados", añadió.

"También le dejé una propuesta por escrito de policiamiento 24 horas de los barrios más complicados en materia de narcotráfico, con la sugerencia de empezar por tres de ellos a modo de plan piloto, esto tiene anclaje con el Plan Bandera de Rosario", detalló.