Diáspora de uruguayos alerta que decreto de Lacalle genera deportaciones en EE.UU.

El “Departamento 20”, expresión que representa la diáspora uruguaya por el mundo, alertó al presidente Yamandú Orsi por el impacto negativo que ha tenido en esa comunidad el Decreto 281/022, que introdujo el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou en agosto de 2022, y que modificó el Reglamento para la Emisión de Pasaportes y Documentos de Identidad de Viaje.

La principal preocupación que manifestaron radica en la exigencia de un certificado de antecedentes penales emitido por las autoridades del país de residencia al momento de solicitar renovación de los documentos. Esta medida fue adoptada luego del caso de la expedición de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, mientras ese se encontraba detenido en Dubái.

Según indican en la carta, esta obligación expone a los compatriotas uruguayos a riesgos de detención o deportación, “lo cual se ha constatado en numerosos casos”. “Esto genera un clima de inseguridad y temor que afecta la regularización de la situación migratoria de muchas personas”, y amplían que esto se manifiesta con más énfasis en quienes viven en EE.UU. por las últimas medidas anunciadas por su presidente Donald Trump.

En la misiva, firmada por Patricia Artía (vive en California EE.UU.), Nelcis O'Neill (en New Jersey, EE.UU.), Rosana Araujo (Miami, EE.UU.), Natalia Oliver (Massachusets, EE.UU.), Walter Zeballos (Copenhague, Dinamarca), Jorge Agulla (Valencia, España), Jorge Eiris (Córdoba, Argentina) y Virginia Cattaneo (Milano, Italia), indican que algunas cargas burocráticas y los costos asociados “pueden generar dificultades adicionales para nuestros compatriotas en el exterior, quienes ya enfrentan complejos obstáculos administrativos en su vida cotidiana”. A su vez, si bien entienden que los cambios se dieron para mantener la seguridad y la confiabilidad en la emisión de documentos, las “irregularidades anteriores no justifican, ni deberían derivar en un perjuicio para miles de integrantes de nuestra diáspora”.

Ante esto, piden reconsiderar la modificación del Decreto 281/022 y restituir el Decreto 129/014, “con el objetivo de agilizar los trámites y mejorar la situación de nuestros compatriotas en el exterior”.