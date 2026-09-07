La ONU advierte que 16 millones de latinoamericanos sufrirán inseguridad alimentaria por efectos de El Niño
"Es necesario pensar en el trabajo a medio y largo plazo para fortalecer sistemas alimentarios sostenibles y expandir programas sociales", dijo la directora regional del Programa Mundial de Alimentos.
La directora para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA/WFP, en inglés), advirtió este lunes que en todo el mundo "unos 49 millones de personas adicionales van a sufrir inseguridad alimentaria" a causa del impacto del fenómeno climático El Niño en las cosechas.
"A nivel de América Latina y el Caribe esperamos que unos 16 millones de personas adicionales van a sentir el impacto de El Niño con un incremento de inseguridad", indicó Savelli en una visita a Honduras, país que atraviesa una fuerte sequía por el fenómeno.
Ante esta situación, Savelli dijo que el WFP se compromete a "seguir apoyando a las personas afectadas por esta sequía", pero también afirmó que es necesario pensar "en el trabajo a medio y largo plazo para fortalecer sistemas alimentarios sostenibles (y) expandir programas sociales".
A su vez, recordó el importante apoyo que dan al Programa Nacional de Alimentación Escolar, que llega a 1,2 millones de niños hondureños a través de transferencias monetarias, canastas de alimentos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.
Solo en agosto pasado más de un centenar de comunidades de Honduras fueron declaradas en alerta roja a causa de la sequía, fenómeno que ha dejado pérdidas parciales y totales de cultivos de granos como choclo y porotos.
Esta sequía ha generado especial preocupación en el denominado Corredor Seco centroamericano, una franja territorial que atraviesa la región desde el sur de México hasta Costa Rica, altamente vulnerable a las variaciones climáticas extremas, y que incluye zonas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
En esta zona viven alrededor de 10,5 millones de personas, muchas de ellas dedicadas a la agricultura de subsistencia cuya producción y alimentación dependen de las lluvias de temporada.
EFE
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