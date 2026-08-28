Cómo el cambio climático aumenta la frecuencia y gravedad del fenómeno El Niño: el estudio que lo revela

Un nuevo análisis de corales milenarios de las islas Galápagos (Ecuador) lo confirma: el cambio climático está amplificando el fenómeno El Niño, que hoy es un 37% más intenso que en la era preindustrial, según un estudio británico-estadounidense recogido en la revista Science.

Esté fenómeno climático natural ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico central y oriental se calientan intensamente e interactúan de forma anómala con la atmósfera, lo que altera los patrones del clima en todo el planeta. El Niño agudiza sequías, inundaciones, incendios forestales, o episodios de blanqueamiento coralino; y tiene importantes impactos en la agricultura y la salud pública.

En las últimas décadas se han producido varios fenómenos de El Niño de una intensidad inusual. Sin embargo, debido a la escasez de datos y a la gran variabilidad natural del fenómeno, ha resultado difícil determinar si su severidad está provocada por el calentamiento de origen humano.

Para constatarlo, los autores del estudio han recurrido a modelos paleoclimáticos de alta resolución, concretamente han reconstruido las temperaturas de la superficie del mar de los últimos 1.000 años utilizando mediciones geoquímicas obtenidas a partir de corales de las islas Galápagos.

Mujer espera que llueva en tierra seca por el cambio climático. Foto: Freepik.

Dado que las Galápagos se encuentran en el centro de la región afectada por El Niño, la composición química de sus corales ofrece un registro sensible de los cambios de temperatura oceánica relacionados con el fenómeno.

Los corales crecen entre uno y dos centímetros al año mediante la secreción de capas de carbonato cálcico. Y la composición química de estas capas proporciona un registro de la temperatura del agua del mar en la que crecieron.

Los investigadores comprobaron si los cambios observados podían explicarse por la variabilidad natural comparándolos con simulaciones climáticas preindustriales (antes del año 1850 aproximadamente) de 12 modelos climáticos.

Los resultados muestran que la variabilidad de El Niño ha aumentado considerablemente a la par que el calentamiento global, en especial en los últimos 40 años. La variabilidad moderna es, concretamente, un 36,5% mayor que durante la era preindustrial, debido en gran medida a que los fenómenos de El Niño son más frecuentes e intensos. EFE