Así avanza la tormenta tropical Dolly: su trayectoria y lo que se espera en los próximos días

La tormenta tropical Dolly, la cuarta de la actual temporada de huracanes, se formó este jueves sobre el Atlántico central y avanza hacia el oeste a 39 kilómetros por hora (24 millas) sin amenazas por ahora a zonas costeras, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Dolly presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas por hora), con ráfagas más fuertes, y se encontraba a unos 2.505 kilómetros (1.555 millas) al este de las Islas de Sotavento.

El NHC prevé que el sistema mantenga su movimiento hacia el oeste durante los próximos días y se aproxime a las Antillas Menores este fin de semana, aunque se pronostica que se debilite hasta convertirse en una onda tropical antes de llegar a las islas.

El nombre de la tormenta coincidió con la muerte este martes de la popular cantante Dolly Parton, aunque la coincidencia es fortuita, ya que los listados de nombres de tormentas son fijados de antemano por el NHC.

Atención

Por ahora, los meteorólogos no han emitido vigilancias ni avisos costeros debido a Dolly, pero el NHC pidió a los habitantes de las Antillas Menores mantenerse atentos a su evolución.

Las lluvias asociadas al sistema podrían comenzar a afectar a las Antillas Menores entre el sábado y el domingo, y posteriormente a las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española entre el domingo y el lunes, con posibilidad de inundaciones repentinas, especialmente en zonas montañosas.

Tormenta Dolly. Foto: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) prevé una temporada de huracanes por debajo del promedio en el Atlántico, debido en parte a la influencia del fenómeno meteorológico El Niño.

Dolly es la cuarta tormenta con nombre de la temporada, después de Arthur, Bertha y Cristóbal, esta última formada el pasado 12 de agosto y que no representó peligro para tierra firme.

EFE