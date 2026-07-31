Medida inédita en las Cataratas del Iguazú: fenómeno de El Niño obliga a cerrar la Garganta del Diablo

Por primera vez en su historia, el Parque Nacional Iguazú cerrará de forma preventiva el circuito de la Garganta del Diablo durante 40 días, a partir del próximo lunes 3 de agosto. La medida fue adoptada por la Administración de Parques Nacionales y la concesionaria Iguazú Argentina S.A. ante los pronósticos meteorológicos asociados al fenómeno de El Niño, que anticipan lluvias extraordinarias e inminentes crecidas del río Iguazú en la región fronteriza entre Argentina y Brasil.

Los expertos en clima prevén que, por la corriente de El Niño, se registrarán lluvias muy por encima del nivel normal, haciendo subir el nivel del río Iguazú a un punto donde se descarta que se tapen las pasarelas que llevan a la Garganta del Diablo.

Cierre preventivo en la Garganta del Diablo por 40 días

Esta vez, no se replegarán barandas ni se esperará la crecida, como sucedió la semana pasada. El plan es desmontar todas las estructuras metálicas de barandas y pisos, y resguardarlos en un lugar a la espera de la crecida.

En octubre de 2023, la crecida del río Iguazú destruyó un tercio (79 tramos) de las pasarelas de 1,1 kilómetros de longitud, obligando a un cierre de nueve meses y una reconstrucción que insumió cientos de millones y demoras logísticas.

El río aquella vez subió a un caudal de 24.000 metros cúbicos por segundo, más de 20 veces su caudal habitual. Arrastrando troncos y todo tipo de sedimentos con una fuerza incontenible que lo destruye todo a su paso.

Esta vez, en lugar de esperar a esa crecida y activar los protocolos corrientes, el concesionario solicitó a Parques Nacionales la autorización para retirar las pasarelas y tener todo listo para cuando llegue la suba del Iguazú.

Cataratas del Iguazú. Foto: Rosana Decima

Una preparación inédita en estas latitudes, que se asemeja a lo que sucede a la zona del Golfo en los Estados Unidos con los huracanes. “En este contexto de alta afluencia turística, y en función de las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño (ENOS), se avanzó en medidas preventivas para resguardar la infraestructura del Área Cataratas”, indicó Iguazú Argentina SA.

“La decisión se sustenta en los pronósticos y análisis técnicos que anticipan crecidas del río Iguazú en los próximos meses. En ese sentido, las empresas encargadas del monitoreo climático e hidrológico del sistema fluvial en la cuenca de Brasil coincidieron en señalar que durante septiembre y octubre se prevén caudales elevados, con potencial de generar inundaciones extraordinarias que podrían afectar la infraestructura de ese sector”, explicaron.

“El Parque Nacional Iguazú continúa abierto con los demás atractivos: Centro de Visitantes “Yvyrá Retá”, Territorio Yaguareté, Tren Ecológico de la Selva, Circuito Inferior, Circuito Superior, Sendero Verde, Sendero Macuco, Muestra histórica del Viejo Hotel Cataratas, y todas las tiendas y espacios gastronómicos”, explicó este jueves el intendente del Parque Iguazú, José María Hervas. Estuvo acompañado por José Albricio, el jefe de operaciones de Parques Nacionales, Carol da Rosa, gerente de Iguazú Argentina SA, y Leo Lucas, titular del ITUREM (el ente de promoción de Iguazú).

Previsión por El Niño

Misiones es una de las provincias que se verá afectada por El Niño, con lluvias extraordinarias y seguras crecidas de los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay, que podrían provocar evacuaciones.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, ya armó un gabinete interinstitucional para preparar a los pueblos costeros y tener protocolos para activar en caso de crecidas.

Cataratas del Iguazú. Foto: Rosana Decima

Además, Misiones suele verse afectada por la acción de las represas como Itaipú (Paraná), las 4 represas del Iguazú que opera la Compañía Paranaense, y la represa de Chapecó (en el río Uruguay), cuyas decisiones de abrir las compuertas para dejar pasar el agua también influyen en las crecidas río abajo.

En un panel de expertos organizado esta semana por MisionesOnline, especialistas de todo el país y el exterior advirtieron que en primavera y verano se registrarán lluvias históricas en la región y “los escenarios de riesgo varían de fuertes a extremos”.

Por Martín Boerr, La Nación/GDA