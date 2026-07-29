Graban video minutos después del vuelco de lancha en las Cataratas del Iguazú que dejó un turista muerto

En las últimas horas se viralizó un video que muestra los momentos posteriores a un accidente en una lancha turística en las Cataratas del Iguazú, que dejó como saldo la muerte un joven neerlandés de 26 años el pasado martes.

El siniestro ocurrió en el río Iguazú a la altura de la ciudad de Foz do Iguaçu, cuando una embarcación de la empresa Macuco Safari, en la que viajaban entre seis y siete personas, se dio vuelta durante el recorrido.

En el registro, difundido en Instagram por Karen Charllote, una turista brasileña que estaba en el lugar, se ve a una persona en solitario encima de unas rocas. Segundos mas tarde, la usuaria muestra a una de las lanchas turísticas dada vuelta en el río.

➡️ Imagem mostra momentos após morte de turista holandês no Parque Iguaçu



A mulher que gravou o vídeo registrava momentos do passeio em família, quando se deparou com um barco virado na água



🤳 karen_charllote/Instagram pic.twitter.com/IeywTvH0Lb — Metrópoles (@Metropoles) July 29, 2026

"Estábamos en el lugar del accidente, en el Macuco Safari de Foz do Iguaçu. Allí estaba yo documentando nuestra excursión familiar, y hasta entonces no nos habíamos dado cuenta de que se trataba de un accidente con víctimas mortales", dijo la usuaria en una publicación en la red social Instagram.

Quién era el turista neerlandés

Las autoridades confirmaron que el fallecido es Mark Lensink, un joven de 26 años que había viajado con su familia para pasar unas vacaciones en el destino turístico que comparten la Argentina y Brasil.

El incidente ocurrió cuando —por razones que aún son materia de investigación— la embarcación de la empresa brasileña Macuco Safari se dio vuelta en las aguas del río Iguazú durante el recorrido que realizaba para ver los saltos desde cerca. Según informaron los Bomberos Militares del estado de Paraná, en Brasil, iban a bordo seis turistas neerlandeses y dos tripulantes (un piloto y un copiloto).

Oriundo de la ciudad de Rijssen, en Países Bajos, Lensink se ahogó y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Si bien recibió primeros auxilios tras ser rescatado y fue trasladado a un hospital local, no logró ser reanimado por el personal médico, que constató su muerte poco después.

Mark Lensik. Foto: La Nación/GDA

Según su perfil en la red social LinkedIn, Lensink había estudiado una tecnicatura en arquitectura en la Saxion University of Applied Sciences, una de las universidades de ciencias aplicadas más grandes de los Países Bajos. Además, era el dueño y fundador de Lensink Bouwservice, una empresa de construcción y carpintería situada en su ciudad natal.

Lensink iba a bordo de la embarcación junto a parte de su familia, con quienes pasaba las vacaciones. Tras el incidente, tres mujeres y un hombre fueron asistidos en el lugar y regresaron con sus familiares y otros dos tuvieron que ser ingresados en el Hospital Municipal de Foz, en donde se encuentran fuera de peligro.

Uno de los ingresados en el hospital es un hombre de 49 años que se encuentra bajo observación; mientras que su esposa, una mujer de 48 años, fue atendida por una fractura en el pie, según indicaron los comunicados emitidos por Bomberos, la Municipalidad de Foz y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (equivalente a Parques Nacionales brasileños).

Excursión en las Cataratas del Iguazú. la Nación/GDA

Caudal récord en las Cataratas del Iguazú y el antecedente de 1999

El río Iguazú registra actualmente un caudal aproximadamente tres veces superior al habitual, que oscila entre 1500 y 1800 metros cúbicos por segundo (m³/s). Ayer, el concesionario del Parque Nacional Iguazú informó que el caudal del río era de 6.500 m³/s. El circuito a Garganta del Diablo se mantuvo cerrado entre el miércoles y el domingo pasado, días en los que, debido a las intensas lluvias en la región, el caudal había superado los 8.500 m³/s.

El antecedente más grave registrado en la historia del Macuco Safari, recordó el diario ABC Color, ocurrió el 5 de septiembre de 1999, cuando dos embarcaciones colisionaron durante un recorrido. En aquella ocasión, fallecieron siete personas, incluyendo seis turistas extranjeros y el piloto de uno de los botes.

Iguazú. Foto: Rosana Decima

Con información de La Nación/GDA