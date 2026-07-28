Suspenden las excursiones en Cataratas del Iguazú tras un accidente en el que murió un joven

Un adolescente de origen neerlandés murió al mediodía de este martes tras el vuelco de una lancha durante una excursión en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú.

El accidente ocurrió en el río Iguazú a la altura de la ciudad de Foz do Iguaçu, cuando una embarcación de la empresa Macuco Safari, en la que viajaban entre seis y siete personas, se dio vuelta durante el recorrido.

Tras el vuelco, se desplegó un operativo de rescate en el que participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos, personal de la empresa y trabajadores del Parque Nacional do Iguaçu.

Los equipos lograron asistir a los ocupantes de la lancha, pero uno de ellos falleció por causas al momento bajo investigación. Al menos otros dos turistas involucrados en el hecho fueron trasladados al Hospital Municipal Padre Germano Lauck y se encuentran estables.

Excursión en las Cataratas del Iguazú. la Nación/GDA

Según pudo reconstruir La Nación, la embarcación trasladaba a una familia neerlandesa conformada por cuatro personas, además de uno o dos turistas más y el piloto. Uno de los heridos es un hombre de 49 años que permanece fuera de peligro. Otro es su yerno, quien no necesitó atención médica, aunque quedó bajo observación.

La Marina de Brasil quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del vuelco. Los peritos buscarán establecer si existieron fallas humanas, técnicas o factores ambientales que contribuyeron al accidente y verificarán si se cumplieron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de excursiones.

En tanto, la empresa Macuco Safari suspendió temporalmente las actividades para facilitar las pericias y la recolección de pruebas. Además, Jungle Explorer, el operador de las embarcaciones que interviene en el lado argentino, interrumpió las salidas para la jornada de hoy.

El río Iguazú registra actualmente un caudal aproximadamente tres veces superior al habitual, que oscila entre 1500 y 1800 metros cúbicos por segundo (m³/s). Ayer, el concesionario del Parque Nacional Iguazú informó que el caudal del río era de 6.500 m³/s. El circuito a Garganta del Diablo se mantuvo cerrado entre el miércoles y el domingo pasado, días en los que, debido a las intensas lluvias en la región, el caudal había superado los 8.500 m³/s.

El antecedente más grave registrado en la historia del Macuco Safari, recordó el diario ABC Color, ocurrió el 5 de septiembre de 1999, cuando dos embarcaciones colisionaron durante un recorrido. En aquella ocasión, fallecieron siete personas, incluyendo seis turistas extranjeros y el piloto de uno de los botes.

La Nación/GDA