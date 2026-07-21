Un ferry se hundió por la noche en Guyana y dejó al menos 41 fallecidos: piden la renuncia de un ministro

Al menos 41 personas fallecieron luego de que un ferry volcara frente a las costas de Guyana el pasado sábado, según el último parte oficial difundido por el gobierno del país caribeño.

El MV Barima, de 87 años de antigüedad, se hundió por la noche frente a la costa de Esequibo luego que comenzara a entrarle agua. Tras corroborar imágenes de cámaras de seguridad, las autoridades manejan que unas 179 personas iban a bordo, más de los 133 que fueron registrados en la lista de pasajeros.

Había partido desde la capital, Georgetown, hacia Port Kaituma, en el noroeste de Guyana, cerca de Venezuela. Aún hay decenas de personas desaparecidas.

“Se hundió en minutos”

Las labores de búsqueda comenzaron el domingo en la madrugada, cuando las autoridades recibieron un llamado de auxilio.

Una sobreviviente que perdió a cuatro nietos en el desastre afirmó que el barco pareció hundirse en un instante. “Estaba luchando por mi vida. El barco se hundió en minutos, en segundos”, relató Helena Moonsammy y contó que le cayeron cajas encima mientras intentaba salvar a sus nietos.

“Les dije a mis nietitos que se aferraran a cualquier cosa mientras yo les gritaba. Recé toda la noche y estuve en el agua durante nueve horas”, expresó la mujer al recordar la trágica escena.

Presidente de Guyana, Irfaan Ali, hablando con familiares de desaparecidos por el hundimiento de un ferry. Foto: Presidencia de Guyana cedida a AFP fotos

Otra sobreviviente, Alicia Atkinson, de 18 años, relató que su hija de 3 años se encuentra

desaparecida, pero que pudo salvar a su hijo de 10 meses y flotar con él en el océano, aferrándose a escombros durante unas 8 horas.

“Terminé en el agua y estaba luchando por sacar la cabeza para respirar, pero mi hija simplemente se me zafó de la mano y desapareció”, lamentó.

Frente a este escenario, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, llamó a la población a “prepararse” ante el desolador escenario. “Va a ser un periodo difícil para nosotros como pueblo y como país. Que Dios cuide a Guyana y nos ayude a superar esta horrible experiencia”, pidió el mandatario.

La búsqueda se ha reforzado con ayuda del Gobierno francés, así como con embarcaciones adicionales proporcionadas por el gigante petrolero ExxonMobil. También países vecinos han enviado embarcaciones, aviones de reconocimiento y personal de rescate, mientras las autoridades se preparan para pasar de una operación de rescate a una de recuperación de cuerpos.

📍Guyana | Les forces armées 🇫🇷 engagées au 🇬🇾



➡️ À la suite du naufrage du ferry MV Barima survenu le dimanche 19 juillet 2026, les @FAG_officiel participent aux opérations de secours à la demande des autorités guyaniennes.



🚨 Ils sont engagés dans les missions de recherche et… pic.twitter.com/5PW3DVdTx8 — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) July 21, 2026

Consecuencias para los responsables

En tanto, algunos funcionarios aseguraron que el capitán rescatado y al menos otro miembro de la tripulación dieron positivo a marihuana y permanecen bajo custodia policial como parte de la investigación penal.

El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, manifestó que todo el personal vinculado con la gestión y la carga del MV Barima fue suspendido ante la sospecha de que podrían haber cargado ilegalmente el ferry con personas y carga adicionales sin incluirlas en el manifiesto.

Declaró a los medios de comunicación que las autoridades siguen tratando de esclarecer qué ocurrió y que, hasta ahora, la versión preliminar es que "una ola enorme hizo zozobrar al barco".

Personal de emergencia trabaja en el operativo desplegado tras el hundimiento del ferry MV Barima. France 24 en X

No obstante, la Asociación de los Pueblos Amerindios que representa a los indígenas de Guyana, así como la oposición política, pidió la renuncia de Edghill. "El Departamento de Transporte y Puertos está bajo su responsabilidad ministerial y la tragedia ocurrió durante su mandato", señaló en un comunicado.

La APA alegó además que durante años ha habido numerosas denuncias sobre el estado de las embarcaciones en el país suramericano.El MV Barima fue reacondicionado en 2024 y tenía programadas reparaciones importantes en octubre.

También han habido quejas por empleados que venden boletos y colocan asientos de manera extraoficial para amigos o conocidos a cambio de dinero en efectivo sin añadir esos nombres al manifiesto, una práctica que ha persistido durante décadas en las terminales de ferry administradas por el Estado.

Irfaan Ali afirmó en un discurso el lunes que "habrá una investigación completa, exhaustiva e independiente sobre esta tragedia".

"Las familias afectadas y, de hecho, el pueblo de Guyana, merecen respuestas, y saber con precisión qué ocurrió y si alguna falla contribuyó a este desgarrador suceso. Buscaremos la verdad con transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas", afirmó.

Presidente de Guyana, Irfaan Ali, en una reunión con sobrevivientes y familiares agectados por el hundimiento de un ferry. Foto: Presidencia de Guyana cedida a AFP fotos

“Solidaridad” de un vecino

El Esequibo, un territorio de 160.000 km² rico en petróleo, ha sido administrado por Guyana durante más de un siglo y es el centro de una disputa territorial con Venezuela.

La cancillería venezolana expresó el martes su "solidaridad" ante el naufragio de la embarcación. Caracas "sigue con atención la situación de emergencia y transmite su más sincero deseo de éxitos en las labores de rescate", indicó en un comunicado.

"Venezuela reitera su firme acompañamiento al pueblo guyanés, en el marco de la vocación humanista y solidaria de la diplomacia bolivariana de paz", agregaron.

Con información de La Nación/GDA, AFP y EFE