Los incendios en la Amazonia brasileña cayeron a su mínimo histórico: los factores que lo explican

Los incendios en la Amazonia brasileña cayeron a su mínimo histórico en 2025 tras haber alcanzado su máximo el año anterior, según datos divulgados este martes por la red de monitoreo ambiental MapBiomas.

Este resultado, inédito desde el inicio de los registros en 1985, podría representar una buena noticia para el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a menos de tres meses de unos comicios en los que buscará su reelección.

La mayor selva tropical del mundo había atravesado una situación crítica en 2024, cuando 15,8 millones de hectáreas ardieron en medio de una sequía histórica que favoreció la expansión del fuego, iniciado por actividades humanas en la mayoría de casos.

El Informe Anual del Fuego de MapBiomas muestra que el panorama se revirtió el año pasado, cuando la Amazonia registró 3,1 millones de hectáreas quemadas, la menor área afectada desde que iniciaron los registros satelitales de esta red que agrupa universidades, ONG y empresas tecnológicas.

En todo Brasil el balance también fue positivo: la superficie quemada fue la más baja desde 2018 (12,7 millones de hectáreas).

Incendios en el estado de Pará, en la región amazónica, en 2024. Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

La preservación amazónica es clave en la lucha contra el cambio climático, ya que la vegetación absorbe gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global.

La caída de los incendios en la Amazonia estuvo "fuera de lo común" el año pasado, dijo en un encuentro con la prensa la geógrafa Ane Alencar, coordinadora del informe de MapBiomas.

Según la experta, un atraso del período lluvioso de 2024 para 2025 impidió que esta vez se creara una "ventana ideal para quemas en algunos lugares" donde el fuego se usa para limpiar tierras agrícolas.

A las quemas de pasturas no autorizadas o mal manejadas se suman otras prácticas ilícitas, como el uso de fuego para deforestar zonas de minería ilegal.

Además del factor climático, la caída de los incendios en 2025 se debió a una reducción significativa de la deforestación, lo que limitó las fuentes de ignición.

También a un "factor psicológico" en comunidades afectadas por los incendios descontrolados de 2024 que, ante el temor a una situación similar, "contribuyó al control del fuego".

Incendios en Labrea, en el estado de Amazonas, en 2021. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Preocupación por los efectos de El Niño

La caída de los incendios en Brasil "interrumpe una secuencia de años de expansión del fuego y devuelve al país a un nivel históricamente más bajo de área quemada", destacó el informe.

Pero el Cerrado, segundo mayor bioma brasileño y la sabana más biodiversa del mundo, "siguió incendiándose" a niveles similares que en 2024, advirtió Alencar.

La experta también alertó que "tenemos que preocuparnos" por la posible llegada de un "super El Niño" este año, fenómeno climático que en esa zona de Brasil repercute con "una extensión de la temporada seca y mayor oportunidad de incendios forestales".

Además de la reducción de los fuegos, la Amazonia registró su menor tasa de deforestación de la última década durante el primer semestre de 2026, según datos oficiales.

Esta tendencia decreciente se ha mantenido desde la asunción en 2023 de Lula, quien prometió erradicar la deforestación ilegal para 2030. El presidente quiere exhibir un buen balance ambiental a poco de las elecciones presidenciales de octubre, pero ha recibido críticas de ambientalistas por su impulso a un megaproyecto de exploración petrolera marítima frente a las costas de la Amazonia.

AFP