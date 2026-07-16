Gobierno de Lula: mejora la aprobación y cae fuerte la desaprobación en zonas de tendencia bolsonarista

Según una encuesta de Genial/ Quaest publicada ayer miércoles, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mejoró su desempeño entre segmentos de su electorado que tradicionalmente han sido los más difíciles de conquistar. En la región Sur, por ejemplo, donde el bolsonarismo se fortaleció en los últimos años, se registró una caída de cinco puntos porcentuales en el índice de desaprobación en comparación con la encuesta anterior, publicada en junio.

En general, el gobierno cuenta con la aprobación del 48% de los brasileños, frente al 47% que desaprueba la administración actual. Esta es la primera vez desde diciembre de 2024 que el índice de aprobación es numéricamente superior. En comparación, en julio del año pasado, la desaprobación se situaba en el 53%, cifra que descendió al 48% en el informe anterior, publicado el mes pasado. En junio, el gobierno tenía un índice de aprobación del 47%. En mayo, el índice de aprobación fue del 46%, frente al 49% que lo desaprobaba. La encuesta se realizó entre el 10 y el 13 de julio, con 2004 entrevistas.

En el Sur, la desaprobación se sitúa en el 58%, frente al 63% de junio. Quienes aprueban la gestión alcanzan el 37%, en comparación con el 33% del informe anterior. En las regiones del Sureste, Medio Oeste y Norte, también se observa una tendencia de mejora con respecto al desempeño reciente. En el Sureste, por ejemplo, la desaprobación se encuentra en el 50%; en abril, el porcentaje negativo era del 58%.

Otro factor que impulsa la mejora de la situación es el desempeño del gobierno entre el grupo de edad de 16 a 34 años. En este grupo, Lula cuenta con un índice de aprobación del 48%, frente al 46% que lo desaprueba. En junio, la situación era la opuesta: el gobierno del PT era desaprobado por el 50%, frente al 43% que lo aprobaba.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro saluda a sus seguidores a su llegada procedente de Estados Unidos Foto: AFP

Primera ronda

En la primera vuelta (en octubre próximo), Lula mantiene su ventaja, con un ligero aumento de un punto. Aparece con el 40% de las intenciones de voto, frente al 28% de Flávio Bolsonaro, que se sitúa en segundo lugar. En la encuesta anterior, de junio, el candidato del PT obtuvo el 39%, y el senador, el 29%.

Los votantes indecisos representan el 11%, y los que declaran que emitirán un voto en blanco o nulo, o que no votarán, representan el 8%. OGlobo/GDA