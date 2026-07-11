Milei desafía a Lula y viaja a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro en la campaña: “Se viene la marea azul"

El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó ayer viernes que viajará el próximo 25 de julio a Brasil para participar en un acto político de respaldo al candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y adelantó que se reunirá con el expresidente Jair Bolsonaro.

“El 25 viajo a Brasil. Si es que lo ungen candidato a presidente a Flávio Bolsonaro, voy a estar en San Pablo y voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”, dijo Milei durante una entrevista con FM Radio Now 97.9.

El anuncio refuerza el respaldo político que el mandatario argentino mantiene con la familia Bolsonaro y se produce en un contexto de persistentes diferencias con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La confirmación llega pocos días después de que Milei recibiera, el pasado 30 de junio, a Flávio Bolsonaro en la residencia presidencial de Olivos, donde expresó públicamente su apoyo a una eventual candidatura del senador brasileño para las elecciones de octubre.

Michelle Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, y el expresidente Jair Bolsonaro. Foto: O Globo GDA

En esa ocasión, Milei afirmó, en la red social X: “Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro”.

Milei adelantó parte de su agenda para las próximas semanas. El 26 de julio regresará a Buenos Aires para participar en la inauguración oficial de la Exposición Rural y que dos días después viajará a Perú para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori. EFE