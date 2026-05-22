Jair Bolsonaro interviene para frenar tensiones entre su esposa Michelle y sus hijos por la campaña

Personas cercanas al expresidente Jair Bolsonaro manifestaron su irritación por la forma en que se difundió la información sobre la relación entre el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) y el exbanquero Daniel Vorcaro. Según fuentes cercanas a la familia Bolsonaro entrevistadas por OGlobo, el expresidente comenzó a intervenir personalmente para intentar frenar el daño a la precampaña presidencial de su hijo. Se contactó a Flávio, pero este no hizo declaraciones.

Según sus aliados, Bolsonaro consideró que la demora en admitir el alcance de la relación política y financiera con el banquero empeoró la imagen de Flávio y creó la percepción de que la campaña siempre estaba ocultando algo y reaccionando tardíamente a los acontecimientos.

El senador informó que, en una conversación con su padre, este le aconsejó que contara toda la verdad sobre su relación con Vorcaro. Fuentes cercanas al expresidente afirmaron que también abogó por que se presentara una explicación definitiva sobre la película "Dark Horse", biografía de Bolsonaro.

TRAILER OFICIAL DE “DARK HORSE”, O FILME DE BOLSONARO



O filme existe! Está top de linha, repleto de artista de Hollywood - e sem uso de dinheiro público.



Por isso os inimigos querem censurar o lançamento, pois será sucesso! O que achou? Comente👇 pic.twitter.com/oCW2MWbk6y — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 19, 2026

Siguiendo el consejo de su padre, Flávio anunció el martes que había solicitado una rendición de cuentas sobre la producción de la película: "Le pedí a la productora que organizara una contabilidad transparente de las finanzas de la película. Nuestro objetivo es publicar esta información en un plazo de 30 días", dijo.

La valoración que hace Bolsonaro de la gestión de la crisis ha empezado a difundirse incluso dentro de la coordinación de la campaña. El jueves, el senador Rogério Marinho (PL-RN), coordinador político de la precampaña presidencial de Flávio, admitió fallos en la gestión del discurso.

"Se criminalizó porque la narrativa se descontroló; se presentó como algo malo. La situación debería haberse previsto, pero la existencia de esa relación no se mencionó a tiempo", afirmó.

Obstáculo en el clan

El malestar de Bolsonaro aumentó cuando la crisis dejó de afectar únicamente la imagen de Flávio y comenzó a alimentar debates dentro de la derecha sobre alternativas presidenciales y el futuro del bolsonarismo. Fuentes cercanas al expresidente afirman que ha llegado a percibir un riesgo de fragmentación dentro del partido y una aceleración de la lucha por el control político del movimiento conservador.

En los últimos días, el nombre de Michelle Bolsonaro ha resurgido en conversaciones privadas dentro del PL, especialmente entre líderes evangélicos y dirigentes del partido preocupados por el creciente debilitamiento de la precampaña de Flávio. Según sus aliados, Bolsonaro fue informado de estas conversaciones y reaccionó reafirmando su intención de mantener la candidatura de su hijo "hasta el final". Al ser contactada, Michelle prefirió no hacer comentarios.

Jair y Michelle Bolsonaro.

Según fuentes consultadas por OGlobo, el expresidente también ha descartado, por el momento, cualquier posibilidad de impulsar la candidatura de Michelle a la presidencia. En privado, Bolsonaro ha afirmado repetidamente que la exprimera dama "aún carece de experiencia política" y que el plan para ella sigue siendo postularse al Senado por el Distrito Federal.

Además del debate sobre la sucesión, Bolsonaro intentó contener otra fuente de tensión surgida en el seno de la familia en los últimos días: la reacción de Michelle ante el caso de Flávio.

El martes, durante un acto del partido PL Mulher en Brasilia, la ex primera dama fue interrogada por los periodistas sobre la crisis de su hijastro y evitó hacer una defensa más directa del senador.

"Flávio, tienes que preguntarle a él", respondió Michelle.

La declaración causó malestar entre los aliados más cercanos de Carlos y Eduardo Bolsonaro. Según personas vinculadas a la familia entrevistadas por OGlobo, ambos se quejaron en privado de la postura de su madrastra e interpretaron su silencio como una maniobra para proteger a Michelle de las repercusiones políticas, especialmente en un momento en que su nombre había resurgido como una alternativa electoral dentro del partido PL.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro habla con la prensa en Florianópolis. Foto: AFP

Fuentes cercanas a los hijos del expresidente afirman que ambos esperaban un gesto de solidaridad más explícito. Aliados cercanos a Michelle, por su parte, aseguran que ella está centrada en cuidar de Bolsonaro y señalan que su relación con los hijos del expresidente ha sido tensa durante años.

Recuerdan, por ejemplo, el malestar que se generó cuando Flávio manifestó su apoyo a una alianza con Ciro Gomes (PSDB) en Ceará, una decisión que la exprimera dama criticó públicamente en redes sociales. En aquel momento, los hijastros arremetieron contra su madrastra, quien desde entonces se ha distanciado de la precampaña presidencial y esperaba un gesto público de reconciliación de Eduardo Bolsonaro para involucrarse más directamente en el proyecto electoral de Flávio.

La incomodidad aumentó aún más porque, en el mismo evento, Michelle también hizo un comentario sobre el ministro Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal (STF), que algunos dentro del círculo íntimo de Bolsonaro interpretaron como excesivamente amistoso.

"Voy a profetizar aquí, porque Dios transformó a Saulo en Pablo. Nuestro hermano en Cristo, Alexandre de Moraes, liberó al peluquero", afirmó.

La declaración se produjo después de que Moraes autorizara a un peluquero a entrar en la residencia donde Bolsonaro cumple arresto domiciliario.

Según sus aliados, Bolsonaro ha comenzado a actuar directamente para evitar que la crisis que involucra a Flávio se convierta en una disputa pública dentro de la familia. El expresidente cree que prolongar un enfrentamiento abierto entre Michelle y sus hijos en este momento aceleraría el debilitamiento político de la candidatura de la senadora y fomentaría movimientos prematuros para suceder el legado electoral de Bolsonaro.

Por Luisa Marzullo / OGlobo (GDA)