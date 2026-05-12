Conflicto por productos Ypê: seguidores de Bolsonaro ignoran alerta sanitaria y fomentan su consumo

En un nuevo episodio de polarización en Brasil, seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro iniciaron una campaña de desobediencia civil tras la decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de suspender la comercialización de ciertos productos de la marca Ypê.

La medida, motivada por la detección de una bacteria con potencial infeccioso en lotes específicos, fue calificada por seguidores del exmandatario como una represalia política. El argumento de los manifestantes se basa en que los propietarios de la empresa Química Amparo, fabricante de la marca, realizaron millonarias donaciones a la campaña de reelección de Bolsonaro en las últimas elecciones.

El origen del conflicto sanitario y político

La controversia escaló rápidamente en las plataformas digitales después de que la exprimera dama, Michelle Bolsonaro, publicara imágenes utilizando un detergente de la firma, ignorando las advertencias oficiales.

Historia publicada por Michelle Bolsonaro Foto: Instagram

La Anvisa ordenó el retiro del mercado de detergentes, jabones líquidos y desinfectantes cuyos lotes finalizan con el número 1, fabricados en la planta de Amparo, Sao Paulo. Según el organismo técnico, se detectó la presencia de Pseudomonas aeruginosa, un microorganismo que puede provocar desde dermatitis hasta cuadros graves en personas con el sistema inmunológico comprometido.

Ante la medida, diversos legisladores y figuras de la oposición difundieron videos consumiendo o bañándose con los productos cuestionados para demostrar su supuesta inocuidad.

"Vamos a terminar con esta canallada que están haciendo", afirmó el vicealcalde de Sao Paulo, el coronel Ricardo Mello Araújo, en una grabación donde se lo ve lavando vajilla con el detergente bajo sospecha. Esta actitud fue duramente criticada por el ministro de Salud, Alexandre Padilha, quien advirtió sobre la irresponsabilidad de estas acciones frente a la salud pública.

Anvisa mandou suspender toda produção e comercialização dos produtos Ypê. Quero ver a Anvisa fiscalizar cada bucha que o brasileiro usa dentro da sua casa. Bando de hipócritas! pic.twitter.com/F8F4YqbzOE — Cleitinho (@cleitinhotmj) May 9, 2026

🚨 VEJA l Bolsonarista surge mamando em frasco de detergente Ypê e chama atenção pic.twitter.com/dT6D0Wy9gn — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) May 10, 2026

Atenção: as eleições estão chegando e a perseguição aumentou! pic.twitter.com/ClzLm8CqVM — Luciano Hang (@LucianoHangBr) May 11, 2026

La defensa técnica ante las acusaciones de persecución

Para contrarrestar la narrativa de una "venganza" del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el Poder Ejecutivo recordó que la decisión no fue tomada de forma aislada por una oficina partidaria. El ministro Padilha enfatizó que el director del área técnica de la Anvisa responsable de la suspensión, Daniel Meirelles Fernandes Pereira, fue designado durante la gestión de Bolsonaro. Además, subrayó que en las inspecciones de la fábrica participaron técnicos del gobierno estadual de Sao Paulo, administrado por Tarcísio de Freitas, quien es un aliado cercano del expresidente.

Por su parte, la empresa Ypê emitió un comunicado donde califica la medida de la agencia reguladora como "arbitraria y desproporcionada". La compañía asegura contar con informes independientes que avalan la seguridad de sus productos y afirma estar colaborando con las autoridades para revertir la sanción. No obstante, el gobierno federal mantiene la alerta, señalando que la inspección sanitaria detectó fallas graves en las buenas prácticas de fabricación que no fueron corregidas a tiempo por la firma.

MSP retira del mercado detergente prohibido en Brasil

El Ministerio de Salud Pública anunció el retiro preventivo de los productos de la marca Ypê, elaborados por la empresa Química Amparo Ltd, correspondientes a lotes terminados en el número 1. Más temprano, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) había ordenado el retiro de los productos del mercado en el país vecino y la suspensión de la fabricación, venta, distribución y uso de estos.

Productos Ypé retirados del mercado Foto: O Globo

Desde Salud Pública exhortaron a la población a "no utilizar los productos de los lotes involucrados y, en caso de contar con ellos, suspender su uso de forma inmediata". "La categoría de productos alcanzados incluye detergentes lavavajillas, concentrados, detergentes para ropa y desinfectantes", agregaron.

La cartera continuará monitoreando la situación y emitirá nuevas comunicaciones si se registra alguna novedad vinculada a esta medida.

Con información de OGlobo/GDA