Elecciones en Brasil: mejora la aprobación de Lula y se reduce la brecha con Flávio Bolsonaro, según encuesta

Una encuesta de Genial/Quaest publicada este miércoles posiciona al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (PT) con el 39% de la intención de voto de cara a las elecciones en primera vuelta hacia la Presidencia el próximo 4 de octubre. Le sigue el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que obtiene un 33%. En tercer lugar están el exgobernador Ronaldo Caiado y el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), con el 4%.

La encuesta también mostró que Renan Santos, presidente de Missão, obtuvo un 2% de intención de voto, mientras que el psiquiatra Augusto Cury (Avante), el exdiputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza) y Samara Martins (UP) obtuvieron un 1% cada uno. El exministro Aldo Rebelo (DC) y Hertz Dias (PSTU) no obtuvieron puntuación. El porcentaje de votantes indecisos es del 5%, mientras que quienes dijeron que votarían en blanco, nulo o que no votarían representan el 10%.

Segunda vuelta y aprobación del gobierno de Lula

En la segunda vuelta, la encuesta mostró que el presidente volvió a aventajar numéricamente a Flávio Bolsonaro. El candidato del Partido de los Trabajadores obtuvo el 42% de la intención de voto, mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (PL) registró el 41%.

Esta situación es inversa a la del mes pasado, cuando el senador obtuvo el 42% y Lula el 40%. Sin embargo, ambos se mantienen empatados dentro del margen de error, de aproximadamente dos puntos porcentuales.

Flávio Bolsonaro, hijo de expresidente Jair Bolsonaro Foto: Andre Borges/EFE

El índice de aprobación del gobierno de Lula también aumentó (del 43% al 46%) y ahora está prácticamente empatado con la desaprobación, que bajó del 52% al 49%. El líder del Partido de los Trabajadores observó una mejora notable entre quienes ganan entre 2 y 5 salarios mínimos (la diferencia se redujo de 19 a 9 puntos porcentuales).

El lanzamiento del nuevo programa Desenrola, para la renegociación de deudas, es visto positivamente por la población: el 50% piensa que es una buena idea porque ayuda a los endeudados, en comparación con el 23% que piensa lo contrario. En cuanto al conocimiento del programa, el 57% ha oído hablar de él, en comparación con el 43% que lo desconoce.

Trump junto a Lula Da Silva en las afueras de la Casa Blanca. Foto: @LulaOficial

Otro factor positivo que contribuyó a la mejora del presidente fue la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca: el 43% de los encuestados cree que Lula sale políticamente más fuerte (en comparación con el 26%) y el 60% cree que la reunión fue buena para Brasil.

OGlobo/GDA