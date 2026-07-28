Un adolescente salvó a un niño de morir ahogado en California y Donald Trump lo recibirá en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes en su cuenta de X que entregará una condecoración a un adolescente de 16 años que rescató a un niño de ahogarse en aguas revueltas en la playa Seabright en Santa Cruz, en el estado de California.

"Vamos a traer a esta joven valiente, y a su familia, a la Casa Blanca con, tal vez, el niño que salvó, para otorgarle un Alto Honor Civil. Muy valiente, ¡se lo merece!", dijo Trump en su cuenta de X.

We’re going to bring this heroic young man, and his family, into the White House with, perhaps, the boy he saved, to give him a High Civilian Honor. Very brave, he deserves it! President DONALD J. TRUMP https://t.co/dGL15o1tIv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2026

El anuncio del mandatario es en respuesta a un posteo de su hijo, Eric Trump, quien pidió otorgarle al adolescente "el más alto honor civil". "Esto es verdaderamente lo mejor de América. ¡Bien hecho!", destacó el empresario.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega para hablar en la escuela secundaria Wheeler en Marietta, Georgia. Foto: AFP

Scott Vander Dussen, quien registró el video, dijo a la cadena NBC que el niño, que ronda los 10 años de edad, fue arrastrado mar adentro mientras las olas lo impactaban.

"Tomó a mucha gente por sorpresa”, dijo Vander Dussen. “Desafortunadamente, este joven fue arrastrado por la corriente en un instante”. “Me alegra que haya terminado así”, añadió. “Estoy seguro de que si no hubieran estado los socorristas, no habría regresado a casa esa noche”.

Qué condecoración podría recibir el adolescente en la Casa Blanca

En cuanto a la condecoración anunciada por Trump, según consignó el medio estadounidense New York Post, la máxima distinción civil es la Medalla Presidencial de la Libertad, pero este reconocimiento es dado unicamente por contribuciones a “la seguridad o los intereses nacionales de los Estados Unidos, o la paz mundial, o iniciativas culturales u otras iniciativas públicas o privadas significativas.”

Casa Blanca, sede del gobierno de Estados Unidos, en Washington DC. Foto: AFP.

En tanto, la Medalla Presidencial de Ciudadanía podría ser el galardón que Trump otorgue al joven socorrista, ya que se concede a "ciudadanos de los Estados Unidos de América que hayan realizado actos ejemplares de servicio a su país o a sus conciudadanos".