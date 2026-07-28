Concluyó la reunión Trump-Netanyahu en Washington, la primera desde el inicio de la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su primera reunión desde el inicio, hace cinco meses, de la guerra contra Irán. El encuentro, el octavo entre Trump y Netanyahu desde que el presidente estadounidense regresó al poder, en enero de 2025, estuvo cerrado a la prensa y se produjo antes de que los dos líderes asistan a los funerales en Washington del senador republicano Lindsey Graham, ferviente simpatizante de la causa israelí.

En un breve mensaje en X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó de "positiva" y "productiva" la reunión, que comenzó a las 11:03 hora de Washington y duró aproximadamente una hora y media.

Por su parte, Netanyahu publicó en redes una imagen sonriente junto a su "amigo" Trump en el Despacho Oval.

En el diálogo estuvieron presentes el vicepresidente estadounidense JD Vance, los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, así como el enviado especial de paz, Steve Witkoff, el embajador israelí, Yechiel Leiter, y el asesor de seguridad nacional de Netanyahu, Shmuel Ben Ezra.

Benjamin Netanyahu, Donald Trump y JD Vance en la casa Blanca el 28 de julio de 2026. Foto: @IsraeliPM

Rubio y Hegseth también asistieron a la reunión anterior de Trump con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que no estuvo presente Vance.

Se esperaba que Netanyahu abordara con el presidente estadounidense la fortificación de la instalación nuclear subterránea iraní en la Montaña del Pico, donde varias informaciones de medios indican que Teherán puede haber trasladado centrifugadoras avanzadas y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Horas antes de la reunión, Trump dijo a Fox News que hubiera preferido que Netanyahu no hiciera públicos los movimientos de Irán en el búnker nuclear. "No necesito que Bibi me diga eso. Bibi me lo dice porque quiere que siga involucrado (en la guerra)", indicó.

"Sabemos exactamente lo que está pasando. Pero sí, escuché a Bibi anunciarlo. Le dije: '¿Por qué no me lo dices directamente a mí? ¿Por qué tienes que anunciarlo a todo el mundo?' Sé exactamente lo que ocurre en la Montaña del Pico. No es un gran problema", aseguró Trump.

President Trump has concluded his meetings in the Oval Office with President Zelenskyy and Prime Minister Netanyahu. Both meetings were positive and productive! — Karoline Leavitt (@PressSec) July 28, 2026

El último cara a cara entre los dos gobernantes tuvo lugar el 11 de febrero en el Despacho Oval, donde el primer ministro israelí logró convencer al presidente estadounidense de lanzar la ofensiva militar contra Irán.

Sin embargo, Netanyahu llega ahora en medio de una campaña por la reelección y el propósito de mostrar que su estrecha relación con Washington se mantiene fuerte en medio de las recientes tensiones.

El presidente estadounidense ha evitado pronunciarse sobre si apoya a Netanyahu en los próximas elecciones israelíes, previstas para el 27 de octubre.

Trump busca una salida negociada del impopular conflicto, que ha provocado diferencias con sus aliados y el propio Netanyahu, con el que este lunes reconoció mantener "pequeñas diferencias" aunque subrayó que ambos comparten posiciones comunes sobre la guerra.

Marco Rubio saluda a Bejnamin Netanyahu en la Casa Blanca. Foto: @IsraeliPM

También respondió que "nadie" puede dictarle qué armamento debe vender a otros países, al ser preguntado por la oposición del primer ministro israelí a una posible transferencia de cazas F-35 a Turquía.

Aunque el presidente estadounidense ha definido a Netanyahu como "un primer ministro de tiempos de guerra", también lo llamó "jodidamente loco" durante una tensa conversación telefónica el pasado junio por los ataques israelíes en el Líbano.

Trump ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, aunque ha amenazado con reanudarlos si las conversaciones fracasan.

"Estados Unidos no lo permite"

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que el país "desea fervientemente atacar objetivos energéticos en Irán, pero Estados Unidos no lo permite por el momento, por temor a que Irán ataque a los estados vecinos y se produzca una crisis mundial de combustible".

Katz hizo estas declaraciones en una conferencia de seguridad israelí organizada por un canal de televisión afín a Netanyahu, horas antes de la reunión prevista entre el primer ministro y el presidente Trump en la Casa Blanca. Katz añadió que Israel estaba preparado para atacar a Irán por tercera vez por sí solo y "retroceder 40 años".

Con información de EFE y The New York Times