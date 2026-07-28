Trump es optimista sobre Irán: hay “buenas probabilidades” de un acuerdo, pero el régimen lo niega

Eñ presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista ayer lunes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán, después de que ambas partes mantuvieran un cese de las hostilidades por tercera jornada consecutiva.

Los combates están en pausa desde el sábado, después de que Estados Unidos retomara los bombardeos contra Irán en el marco de la lucha con la república islámica por el control del estrecho de Ormuz, que descarriló un alto al fuego.

El mandatario estadounidense declaró su optimismo con respecto a la reanudación de las negociaciones diplomáticas para poner fin a la guerra que comenzó a finales de febrero con una andanada de ataques estadounidenses e israelíes, lo que sacudió Medio Oriente y atizó temores sobre el impacto del conflicto en la economía mundial.

Consultado a bordo del Air Force One sobre las negociaciones, Trump respondió: “Tengo mucha paciencia... Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a los periodistas tras bajar del Air Force One. Foto: AFP

“Tenemos muchas municiones”, declaró además, antes de añadir: “Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania”.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, declaró el domingo que Trump está “dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen”.

El emisario advirtió que su país sigue “listo” para atacar Irán y que se han desplegado más recursos en la región.

Sin embargo, Irán negó ayer lunes que mantenga negociaciones con Estados Unidos a pesar de una tregua en los combates entre ambos países.

“Los mediadores pueden transmitirnos mensajes de la parte estadounidense sobre los últimos acontecimientos en la región. Pero en la actualidad, no estamos involucrados en ninguna negociación con Estados Unidos”, dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní Esmail Baqai.

“Las afirmaciones de que Irán ha solicitado negociaciones son invenciones que la otra parte difunde de vez en cuando”, añadió.

Baqai criticó a Estados Unidos. Considera que su comportamiento en los últimos años “se ha asemejado al de una banda mafiosa que no respeta ninguna norma ni ley”. “Mientras continúe este comportamiento por parte de Estados Unidos, no podemos albergar esperanzas de que surja un proceso razonable”, añadió.

El alto el fuego también alimentó las expectativas de una recuperación gradual del tráfico por el estrecho de Ormuz, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20 % del comercio marítimo mundial de petróleo.

El anuncio de Trump de que podrían estar cerca de un acuerdo con Irán hizo que los precios del petróleo se desplomaron ayer lunes.

Empleados de la Basra Oil Company trabajan en el yacimiento de petróleo y gas de Nahr Bin Umar, de Basora, Irak. Foto: AFP

El barril de Brent, para entrega en septiembre, cayó un 8,70%, hasta 88,36 dólares. Y su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, cayó un 7,50%, hasta 82,61 dólares.

La posibilidad del fin de la guerra refuerza la dinámica a la baja del crudo, señaló a la AFP Marc Chandler, analista de Bannockburn Capital Markets.

Los inversionistas también se muestran tranquilos por el impacto menor de lo esperado de las acciones de los hutíes de Yemen en el mar Rojo, según Gregory Brew, de Eurasia Group. Si bien los hutíes han impuesto un bloqueo de los puertos sauditas, y anunciaron ataques contra infraestructuras petroleras de Arabia Saudita, “los envíos de petróleo no saudita continúan, y algunos buques vinculados a China que transportan petróleo saudita han pasado sin incidentes”, agregó. Arabia Saudita también puede hacer pasar sus entregas por el canal de Suez, aunque sea más costoso.

El mercado sigue en vilo, “el riesgo de una escalada entre Estados Unidos e Irán alimenta la volatilidad de los precios”, advirtió Brew.

A finales de la semana pasada, el barril de Brent alcanzó los 100 dólares, algo que no ocurría desde mayo.

