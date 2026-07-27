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Trump ordenó detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo, tras el pedido de aliados

El pasado jueves Estados Unidos dio su último ataque contra la República Islámica. Mañana martes el presidente se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El País
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27/07/2026, 14:21
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras sobre el Compromiso de Protección a los Contribuyentes durante una mesa redonda en la sede de la Agencia de Protección Ambiental, el 23 de julio de 2026, en Washington D. C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la sede de la Agencia de Protección Ambiental, en Washington D.C.
Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy lunes que dio la orden de detener los bombardeos en Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.

"Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes", declaró el mandatario al diario digital Axios.

Trump desistió de atacar la República Islámica para dar margen a la vía diplomática con miras a resolver el conflicto

Al ser preguntado sobre cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a la diplomacia, Trump respondió: "No mucho tiempo. O avanzan rápido o no avanzan".

El mandatario explicó que decidió el pasado viernes frenar los ataques porque se lo pidieron sus aliados en Medio Oriente, que están mediando en el conflicto. "Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: 'No dispares'", explicó.

Imágenes de video compartidas por el Comando Central Militar de los EE.UU. el 9 de julio de 2026 muestran una nueva ronda de ataques contra Irán.
Imágenes de video compartidas por el Comando Central Militar de los EE.UU. el 9 de julio de 2026 muestran una nueva ronda de ataques contra Irán.
Foto: AFP

Las declaraciones del mandatario se producen antes de reunirse mañana con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien estará en Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

"Voy a hablar con Bibi sobre el hecho de que si yo no fuera presidente, Irán ya tendría armas nucleares e Israel habría sido destruido", dijo.

El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.

EFE

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