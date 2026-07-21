Tensión en Medio Oriente: la nueva advertencia de Trump a Irán en el décimo día de ataques de Estados Unidos

Estados Unidos lanzó anoche una nueva ronda de ataques contra Irán, en el décimo día de operaciones militares desde que el presidente Donald Trump dio por finalizada la tregua, en una nueva escalada en la guerra que ha provocado bajas estadounidenses.

Los bombardeos tienen como objetivo reducir las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía, de acuerdo con una publicación en X del Comando Central de Estados Unidos.

Las fuerzas armadas no detallaron los puntos concretos alcanzados ni los medios militares empleados en esta nueva operación.

Desde el fin de la tregua a principios de julio, Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques. Durante este periodo, las fuerzas estadounidenses han informado de ataques contra instalaciones y capacidades militares iraníes, mientras Irán ha respondido con operaciones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, hace un gesto tras dirigirse a la nación en la Casa Blanca en Washington D. C. Foto: AFP

Previo a esta nueva ronda de ataques, Trump amenazó a Irán con hacerle “pagar” por la muerte de soldados estadounidenses, tras el fallecimiento de tres efectivos en Jordania e Iraq. “Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”, advirtió Trump en un mensaje en la red Truth Social.

“Esta orden ha sido transmitida al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, y a todos los líderes de las Fuerzas Armadas”, remarcó.

Dos soldados estadounidenses murieron este fin de semana en un ataque iraní contra una base militar de Jordania y otro falleció en Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas desde el fin del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán de hace casi dos semanas.

Trump irá hoy martes por la noche a una base militar en Delaware para recibir los cuerpos de los soldados.

Estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.

Hoy martes se cumple un mes desde que Estados Unidos e Irán acordaran una hoja de ruta en Suiza, el pasado 21 de junio, para sellar en 60 días un acuerdo nuclear definitivo y una paz duradera, que por lo visto ha quedado en nada.

El agravamiento de la situación en Medio Oriente se vio reflejado además por la amenaza de los rebeldes hutíes de Yemen de que impondrán un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, lo que podría complicar al principal exportador mundial de petróleo.

Los hutíes, apoyados por Irán, “anuncian un bloqueo marítimo contra el enemigo saudita criminal, según el principio de ‘ojo por ojo’, con efecto inmediato”, declaró su portavoz militar, Yahya Saree.

Yemen comparte frontera y litoral con Arabia Saudita, cuyo puerto del mar Rojo, Yanbu, ha sido crucial para la exportación de petróleo, como alternativa al estrecho de Ormuz.

Los hutíes, que gobiernan de facto amplias zonas de Yemen, ya han intentado cortar anteriormente el tráfico marítimo a través del mar Rojo, aprovechando el estrecho de Bab el-Mandeb, un cuello de botella en el extremo sur del país que los buques deben atravesar al viajar desde o hacia el canal de Suez y el Mediterráneo.

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Mohamed bin Salmán. Foto: AFP BANDAR ALGALOUD HANDOUT

condenó ayer el anuncio de los rebeldes hutíes del bloqueo marítimo. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores saudí rechazó las acusaciones de que estuviera imponiendo un bloqueo a Yemen y denunció “en los términos más enérgicos” a los hutíes por asediar al pueblo yemení declarando una prohibición de navegación marítima que involucra a Riad.

Arabia Saudí afirmó que “tomará todas las medidas necesarias” para proteger sus buques de conformidad con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. También instó a la comunidad internacional a hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que exigen a los rebeldes que cesen los ataques contra buques mercantes en el mar Rojo y que respeten la libertad de navegación.

El experto en seguridad Andreas Krieg afirmó que Teherán podría pedir a los hutíes que “preparen el frente de Bab el-Mandeb y podría proporcionar el detonante estratégico, especialmente si la presión estadounidense está degradando la posición de Irán en torno a Ormuz”.

“Una crisis simultánea en Ormuz y Bab el-Mandeb generaría un impacto mucho mayor que cualquiera de los bloqueos por separado”, declaró a la AFP el académico del King’s College London.

Los precios del petróleo cerraron al alza ayer impulsados por este conflicto, pese a algunas señales que hacen esperar negociaciones. AFP, EFE