El vínculo entre Irán y Cuba que investiga Estados Unidos y preocupa a Donald Trump: "No podemos permitirlo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno está investigando si Irán tiene drones almacenados en Cuba y advirtió que actuará si confirma la presencia de esos equipos en la isla.

“Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval, en referencia a una pregunta sobre la posible presencia de armamento iraní en la isla caribeña.

“No vamos a permitir que eso suceda”, agregó, al señalar que las autoridades estadounidenses analizan si Irán podría estar utilizando Cuba como punto de almacenamiento de drones.

La declaración de Trump se produce en un momento de creciente presión de Estados Unidos sobre Cuba, después de que la Administración estadounidense haya ampliado las sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al régimen cubano.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con la prensa durante una cumbre de la OTAN en Ankara. Foto: AFP

Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales, entre ellas agencias exportación de combustible y bienes y servicios, como parte de su política de presión sobre la isla, que atraviesa una aguda crisis económica.

“El Departamento de Estado designa a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración (de Donald) Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente”, indicó un comunicado.

Las sanciones afectan a Enetec, S.A., una empresa estatal de importación, exportación y comercialización de combustibles; Coreydan S.A., dedicada a importar combustible subsidiado desde México; el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), que facilita la compra y venta de bienes y servicios con otros países, y el Grupo Empresarial de Transporte marítimo Portuario (Gemar). EFE