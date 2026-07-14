Cuba sufre su tercer apagón nacional en una semana y el quinto en lo que va del 2026

Este martes Cuba sufrió el tercer apagón nacional de energía en una sola semana y el quinto en lo que va del año 2026, situación que tiene sus causas en un factor estructural: un sistema energético profundamente obsoleto, y en un elemento coyuntural: el bloqueo petrolero ejercido por Estados Unidos.

La isla del Caribe se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, marcada por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de esas unidades de generación del país sufran averías habituales.

A esa situación, en enero pasado se añadió el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., que detuvo los envíos de combustible desde Venezuela a Cuba tras el arresto de Nicolás Maduro y las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, con aranceles a aquellos países que suministraran crudo a La Habana.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, denunció la pasada semana, tras una de las caídas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), que la isla permanece "sin combustible para energizar plantas", lo que provoca que se prolonguen los apagones nacionales.

Un hombre pasa delante de una casa con paneles solares durante el apagón del 14 de julio del 2026 en La Habana, Cuba. YAMIL LAGE/AFP fotos

Los cortes de la semana

Cuba sufrió el pasado 6 de julio al mediodía un apagón nacional por una desconexión total del SEN. La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) informó entonces en sus redes sociales que se investigaban las causas, que hasta la fecha no han sido informadas. Finalmente el SIstema se restableció el 8 de julio; pero en esa jornada los prolongados apagones afectaron al 66% del país en el horario de mayor demanda (tarde-noche).

El segundo colapso de la semana ocurrió el 10 de julio por la tarde, debido a un fallo en una línea de 220 kilovatios que "provocó la división del SEN, la salida de varias unidades térmicas y una oscilación en los parámetros del Sistema", refirió el Minem. La causa, indicaron, fue "básicamente consecuencia de tormentas eléctricas".

Finalmente, en la mañana de este martes el SEN registró una nueva desconexión total causada por la afectación de una unidad de generación, que perjudica a los 9,6 millones de habitantes del país.

Para esta jornada se había pronosticado que hasta el 69% del país quedaría sin corriente al ocurrir el mayor corte del suministro en el horario "pico".

Una patrulla policial transita por una calle de La Habana, Cuba, el 11 de julio del 2026. YAMIL LAGE/AFP fotos

Infraestructura obsoleta

La isla caribeña lleva desde mediados de 2024 con altibajos en la producción de energía eléctrica. En marzo de este año, Cuba sufrió otras dos desconexiones totales en una semana. La crisis energética en la isla ha escalado a máximos con cortes diarios que superan en La Habana las 30 horas consecutivas, mientras que en el resto del país llegan a las 72 horas seguidas.

La situación del Sistema es "crítica" y "extremadamente tensa", según ha reconocido el Gobierno cubano. Ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica se encuentran sin aportar energía al SEN por averías o trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con las experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días pues supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando. El objetivo con ese proceso es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba.

A diario se registran protestas de decenas de personas que -de forma pacífica, principalmente en la ciudad capital- exigen al Estado servicios básicos, como corriente, agua y alimentos.

Protesta contra gobierno de Cuba, el 11 de julio de 2021. Foto: EFE

El rol de Estados Unidos

La situación ya delicada ha empeorado desde que Washington impuso a Cuba un bloqueo al envío de combustible para los generadores eléctricos. Estos complementan la producción de siete centrales termoeléctricas envejecidas, que sufren averías frecuentes o deben ser detenidas para labores de mantenimiento.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

El presidente Donald Trump considera que la isla comunista, ubicada a 150 kilómetros de la Florida, es "una amenaza extraordinaria" a la seguridad nacional de Estados Unidos. A finales de junio, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció que no ha habido progresos en las negociaciones.

Sin embargo, el Gobierno de Cuba insistió este martes en "las potencialidades de una eventual relación respetuosa" con EE.UU. en el marco de la visita a la isla de cuatro congresistas demócratas estadounidenses.

"Los congresistas comentaron sobre su experiencia en Cuba al visitar varios sitios de la capital e interactuar con una representación variada de la sociedad, lo que les permitió constatar los efectos dañinos del bloqueo económico", puntualizó en redes sociales la Presidencia.

Rodríguez resaltó por su parte que los visitantes fueron "testigos del impacto inhumano de la genocida política diseñada desde el sur de la Florida y puesta en marcha por el secretario de Estado" (Marco Rubio).

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, escucha al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: AFP

El último petrolero en llegar a Cuba con crudo del exterior fue el ruso Anatoli Kolodkin, un barco sancionado por Estados Unidos que entró en la bahía de Matanzas el 31 de marzo con unos 730.000 barriles de petróleo, y que apenas alcanzó para cubrir la demanda energética de la isla por tan solo dos semanas el pasado abril.

Con información de EFE y AFP