EE.UU. lanza una tercera ola de ataques, bloquea puertos iraníes y Trump amenaza: “Les vamos a dar duro”

Estados Unidos lanzó anoche una nueva andanada de ataques contra Irán, la tercera desde el fin del alto el fuego. “Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y mermarán su capacidad de atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, señaló el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado en redes sociales. Los ataques comenzaron apenas unos minutos después de que el presidente Donald Trump asegurara que Irán sería golpeado “muy duro”.

“Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto”, declaró Trump durante una entrevista con el comentarista político Hugh Hewitt. Trump afirmó que entre los posibles objetivos se encontraba el monte Kolang Gaz La, ubicada en la provincia de Isfahán, en el centro de Irán, donde la República Islámica tendría una cuarta instalación nuclear.

“Es un objetivo posible para un buen y certero disparo directo a la puerta principal”, respondió Trump sobre la posibilidad de atacar esta zona. Horas antes, el mandatario dijo que reanudará el bloqueo del tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes, a partir de hoy martes.

Asimismo, anunció el cobro de un 20% como compensación por la protección a embarcaciones de otros países que transiten por el estrecho de Ormuz, tras restablecer el bloqueo naval contra Irán.

Barcos navegan cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos, a la altura de Khor Fakkan. Foto: AFP

Estas medidas llegan después de que Estados Unidos e Irán hayan intercambiado ataques desde la semana pasada en el Golfo Pérsico, lo que supuso la ruptura del alto el fuego acordado en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

Trump anunció además que pronunciará un discurso a la nación este jueves por la noche, en medio del restablecimiento de las hostilidades con Irán.

Por su parte, el Ejército iraní advirtió ayer lunes que no permitirá, “bajo ninguna circunstancia”, que Estados Unidos “interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz”, en respuesta a las declaraciones de Trump.

El canciller iraní, Abás Araqchi, replicó en burla afirmando que quien garantice el paso seguro de los buques comerciales por el estrecho de Ormuz debería recibir una compensación por este servicio.

“Irán siempre ha sido el GUARDIÁN del estrecho y lo seguirá siendo PARA SIEMPRE. El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos”, escribió el ministro en redes sociales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una sesión de trabajo de los líderes de la OTAN, en Ankara. Foto: AFP

Irán insiste en que no permitirá que Estados Unidos “interfiera” en este paso clave para el transporte de petróleo y gas, sobre el que quiere mantener el control establecido en los primeros días de la guerra, y donde aspira a cobrar por el tránsito de buques.

El bloqueo naval estadounidense a los barcos que provengan o se dirijan a Irán se reiniciará hoy martes por órdenes de Trump, informó el Centcom, que prometió apoyo a los buques que cumplan con las normas de Washington.

“Por instrucción del comandante en jefe (Trump), las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (Centcom) reanudarán el bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el 14 de julio a las 4 p.m., hora del este”, indicó el organismo, con sede en Florida, en un comunicado.

El Ejército remarcó que las fuerzas del Centcom “harán cumplir el bloqueo contra los barcos que transiten hacia o desde los puertos y zonas costeras de Irán”, aunque prometió que seguirá “apoyando el flujo del tráfico a través de las aguas regionales para todos los buques que no violen el bloqueo”.

El Centcom aconsejó a “todos los marinos” monitorear las transmisiones de Avisos a los Navegantes y contactar a las fuerzas navales estadounidenses cuando operen en el golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz, por donde transitaba la quinta parte del crudo global.

Mujer iraní pasa junto a una alla publicitaria que apoya a la selección de fútbol de Irán para la Copa Mundial de 2026. Foto: AFP

Asimismo, recordó que en la implementación inicial del bloqueo, del 13 de abril al 18 de junio, las fuerzas de Estados Unidos desviaron más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y permitieron el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria.

La guerra se ha intensificado desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego firmado con Irán el 17 de junio ante los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz.

También ayer lunes, el Centcom reportó que las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en un puerto iraní en la Base Naval de Bandar Abbas.

Las fuerzas estadounidenses reportaron haber atacado el fin de semana unos 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques navales.

En respuesta, Irán ha bombardeado Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington con presencia militar estadounidense. AFP, EFE