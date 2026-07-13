Donald Trump anuncia que EE.UU. cobrará una tasa de 20% a cambio de ser el "guardián" del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que restablecerá el bloqueo naval a Irán y agregó que Washington cobrará un 20% de compensación por proteger a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de la actual escalada en el conflicto.

"El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", escribió Trump en su red Truth Social.

Aseguró que EE.UU. será conocido a partir de ahora como "el guardián del estrecho de Ormuz", vía marítima central en la comercialización del petróleo cerrada "hasta nuevo aviso" por Irán en respuesta a los recientes ataques estadounidenses.

"En ese carácter, y como cuestión de justicia, (EE.UU.) será reembolsado a razón del 20% sobre toda la carga enviada, por todos los costos necesarios para realizar la tarea de brindar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo", advirtió Trump.

El presidente estadounidense agregó que "el proceso y la implementación" de esta compensación "comenzarán de inmediato" sin especificar cómo se realizarán estos pagos en el estrecho, que Teherán asegura controlar y donde ya ha atacado a varios buques en días anteriores.

Un barco en el Estrecho de Ormuz, el 13 de julio del 2026. -/AFP fotos

Este mismo lunes, Trump dijo en una entrevista con la cadena Fox News que Washington golpearía "muy duro" a Irán para "mantener el estrecho seguro" y adelantó que las fuerzas de su país "probablemente" iban a "administrar" el paso.

Según el mandatario, EE.UU será compensado porque las "otras naciones" que se benefician del tráfico por la vía marítima "son muy ricas".

"Están de nuestro lado y no se puede esperar que hagamos eso gratis (...). Lo que queremos es que se nos reembolse por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", insistió.

Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento en junio para avanzar las negociaciones hacia un acuerdo definitivo de paz, ahora en pausa por el reciente cruce de ataques después de que Trump diera por terminado el alto el fuego.

Como parte de ese acuerdo, EE.UU. puso fin al bloqueo naval que impuso sobre las costas y los puertos iraníes. El restablecimiento de ese cerco busca ahogar la ya dañada economía iraní y continuar presionando al liderazgo de ese país.

La respuesta de Irán

En respuesta a las declaraciones de Trump, el Ejército iraní advirtió que no permitirá, "bajo ninguna circunstancia", que Estados Unidos "interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz".

aseguró que, "tras las advertencias previas, bajo ninguna circunstancia permitiremos que Estados Unidos interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz".

En un comunicado, el portavoz del Comando Unificado Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, añadió que el "repetido aventurerismo y las fechorías de Estados Unidos" en la gestión del estrecho de Ormuz han puesto gravemente en peligro la seguridad regional, el comercio internacional y el paso de petroleros y buques mercantes.

Imágenes de video compartidas por el Comando Central Militar de los EE.UU. el 9 de julio de 2026 muestran una nueva ronda de ataques contra Irán. Foto: AFP

Asimismo, subrayó que las fuerzas armadas de la República Islámica "reaccionarían con severidad" ante cualquier "perturbación e inseguridad" que provoquen las unidades estadounidenses en el paso de buques mercantes y petroleros, fuera de las rutas designadas por Irán y sin autorización de las Fuerzas Armadas iraníes.

El Comando también advirtió a los países de la región de que cualquier cooperación logística o apoyo a las unidades ejército estadounidense será considerado por la República Islámica como "una guerra contra la soberanía y la seguridad nacional de Irán", que la responsabilidad de "cualquier situación de inseguridad y de la propagación de la guerra en la región" recaerá sobre EE. UU. y los países que cooperen con el ejército estadounidense.

EE.UU. lanzó una nueva ofensiva en la noche del domingo contra Irán con el objetivo de "seguir mermando" la capacidad de Teherán para atacar a buques comerciales en el estrecho de Ormuz. En respuesta, Teherán ha bombardeado Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington con presencia militar estadounidense.

"Ganar dinero a costa de la desgracia"

Hubo reacciones a nivel regional: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este lunes a durante un acto en São Paulo a Trump de ejercer "piratería" por querer cobrar un peaje a los navíos que las Fuerzas Armadas de EE. UU. ayuden a atravesar Ormuz.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso en Manaos. Foto: AFP

"Un país importante como los EE. UU., que durante mucho tiempo combatió la piratería, no puede ahora convertirse en pirata", declaró durante un acto en São Paulo. El mandatario brasileño afirmó que la medida "no es democrática" ni "civilizatoria", antes de acusar al Gobierno de Trump de querer "ganar dinero a costa de la desgracia".

Asimismo, Lula recordó que el estrecho de Ormuz estaba abierto a la navegación antes de la guerra y culpó a Trump de "inventarse" el conflicto. De acuerdo con el brasileño, Irán no tenía la capacidad para desarrollar armas nucleares, la principal justificación de la Casa Blanca para lanzar la ofensiva a finales de febrero junto a Israel.

Con información de EFE