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El País Economía y mercado

Los precios del petróleo fluctúan tras una semana de hostilidades que paralizan el transporte marítimo en el Golfo

Según la AIE, se prevé que la demanda mundial de petróleo disminuya este año por primera vez desde 2020, con un descenso de 1 millón de barriles diarios en 2026 en comparación con el año anterior.

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The New York Times
13/07/2026, 04:00
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Yacimiento de petroleo y gas
Empleados de la Basra Oil Company trabajan en el yacimiento de petróleo y gas de Nahr Bin Umar, de Basora, Irak.
Foto: AFP

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