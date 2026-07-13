Los precios del petróleo fluctúan tras una semana de hostilidades que paralizan el transporte marítimo en el Golfo
Según la AIE, se prevé que la demanda mundial de petróleo disminuya este año por primera vez desde 2020, con un descenso de 1 millón de barriles diarios en 2026 en comparación con el año anterior.
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