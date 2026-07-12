Muere Lindsey Graham: aliado de Trump, firme defensor de Israel y Ucrania, fallece a los 71 años de edad

El senador estadounidense Lindsey Graham, aliado del presidente Donald Trump, murió a los 71 años tras una "enfermedad breve y repentina", indicó este domingo su oficina. Graham, conocido por su trabajo en política exterior, fue un firme partidario de la guerra de Irak y en los últimos años instó tanto a Trump como al gobierno de Joe Biden a respaldar la lucha de Ucrania contra la invasión rusa.

La oficina del senador republicano por Carolina del Sur dijo en un comunicado en X que Graham "falleció a causa de una enfermedad breve y repentina". NBC News indicó que los servicios de emergencia respondieron a un llamado por un "paro cardíaco" en su casa de Capitol Hill.

Graham fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en 1994 y senador en 2002. Posteriormente, renovó su escaño en el Senado en 2008, 2014 y 2020, llegando a presidir el Comité de Presupuesto.

"Un verdadero patriota"

El presidente Donald Trump rindió homenaje en Truth Social: "¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas que he conocido, ha fallecido! Era un verdadero patriota".

Graham hizo un intento fallido de llegar a la presidencia en 2016, advirtiendo contra Trump. Sin embargo, tras la insurrección del 6 de enero de 2021, restableció su relación y apoyó su reelección.

Amigo de Israel

Graham también fue un firme defensor de Israel. "Lindsey entendía que la seguridad de Israel y de Estados Unidos son inseparables", declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu. El presidente israelí, Isaac Herzog, añadió que "nunca olvidaremos cómo estuvo al lado del pueblo de Israel".

La muerte de Graham se produce en un momento complejo, pues la hospitalización del exlíder Mitch McConnell sacude al partido. Los republicanos mantienen una mayoría de 53 a 47 escaños, por lo que el fallecimiento representa un desafío crítico para futuras votaciones en la Cámara Alta.

Lindsey Graham fue abogado militar y alcanzó el rango de coronel de la Fuerza Aérea, experiencia que moldeó su postura intervencionista. Fue un crítico frecuente de la gestión de Barack Obama, especialmente por el acuerdo nuclear con Irán.

AFP