Presidente Trump advierte que hay “1.000 misiles apuntados hacia Irán” si el régimen intenta cumplir su “venganza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer sábado que hay “1.000 misiles armados y preparados y apuntados” hacia Irán para atacar al país si Teherán intenta asesinarlo, después de que surgieran informaciones según las cuales Israel habría advertido a Washington de un supuesto plan iraní para matarlo. El líder supremo iraní, por su parte, advirtió que la “venganza para Jamenei es “inevitable”. Mientras tanto, se reactivan las negociaciones con mediadores para resolver el conflicto.

“Hay 1.000 misiles armados y preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán, seguidos inmediatamente por miles más, en caso de que el gobierno iraní lleve a cabo su amenaza”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social. Trump aseguró que ha dado órdenes al Ejército de “diezmar totalmente y destruir todas las zonas de Irán” en caso de que las autoridades del país persa lo asesinen o traten de asesinarlo, y dijo que la orden tiene un período de validez de un año, “sujeto a ampliaciones”.

El republicano firmó su mensaje escribiendo “¡Alabado sea Alá! Presidente Donald J. Trump”.

Trump ya había asegurado, en una entrevista con The New York Post, que dio instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a “niveles nunca antes vistos” en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica. No obstante, en la misma entrevista, el mandatario dio a entender que no existe un complot reciente, aunque sostuvo que Teherán lo considera un objetivo desde hace años, pese a las informaciones de prensa según las cuales Israel podría haber advertido a Estados Unidos de que Irán estaría desarrollando un nuevo plan para asesinarlo.

La advertencia se produce en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, marcada por recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas que han puesto fin al alto el fuego alcanzado el mes pasado.

“Venganza”

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, juró vengar la muerte de su padre, Alí Jamenei, asesinado a finales de febrero en los ataques israeloestadounidenses, tras los bombardeos mutuos de la semana pasada pese a la firma de un memorando de acuerdo.

Por su parte, el representante iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, advirtió que su país no se considerará vinculado al memorando de acuerdo cerrado con Estados Unidos si Washington “continúa incumpliendo sus obligaciones”, informó la televisión estatal IRIB.

El texto del ayatolá está fechado el viernes y constituye su primera declaración desde el funeral de su padre, celebradola semana pasada. En él, Mojtaba Jamenei promete vengar “la sangre pura” del exdirigente, así como la de “todos los mártires” de las “dos guerras” que enfrentaron a la república islámica con Israel y Estados Unidos. “Esta venganza es la voluntad de nuestra nación y debe cumplirse, inevitablemente”, sostiene.

Asimismo, apuntó en tono acusatorio a “asesinos criminales y deshonrosos”, y aseguró que los nombres de los responsables “figuran en una lista”.

Escalada en el conflicto Diplomacia para mitigar una posible escalada La diplomacia volvió a activarse ayer para intentar mitigar la escalada del conflicto en Oriente Medio, mientras Washington y Teherán siguen intercambiando amenazas en un tono belicoso. Como parte de los esfuerzos diplomáticos, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, viajó ayer a Omán, uno de los países clave en este conflicto, para hablar sobre el futuro del estrecho de Ormuz. Asimismo, el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán, conversó por teléfono con el presidente Trump.

El viernes por la noche, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Teherán de querer asesinarlo y prometió una vez más aniquilar a Irán si eso ocurriera. “1.000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán (...) si el Gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!”, escribió Trump en su red Truth Social.

“Las órdenes ya han sido dadas, y el ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado, durante un periodo de un año, susceptible de prorrogarse, para diezmar y destruir por completo todas las regiones de Irán”, añadió.

Irán y Estados Unidos reanudaron los ataques mutuos el martes y miércoles, con unos bombardeos en Oriente Medio que fueron los de mayor envergadura desde que el 17 de junio se firmó un memorando de acuerdo que ratificaba el cese al fuego alcanzado en abril.

Estados Unidos bombardeó Irán durante dos noches consecutivas después de atribuir a Teherán varios ataques contra tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz. En represalia, Teherán apuntó contra los vecinos del Golfo: Kuwait, donde al menos una persona resultó herida, Baréin, y también Catar, uno de los mediadores en los esfuerzos para resolver el conflicto, que estalló tras los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero.

Washington restableció además las sanciones económicas contra el petróleo iraní suspendidas por el protocolo del 17 de junio, una “violación” del alto el fuego, denunció ayer sábado el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi.

Si bien Estados Unidos afirmó haber atacado objetivos militares, la república islámica acusó a Washington de haber alcanzado también infraestructuras civiles para impedir que los fieles acudieran al funeral de Alí Jamenei.

La calma, sin embargo, ha vuelto desde el jueves y una delegación de Catar llegó el viernes a Irán para mantener conversaciones, según un medio local. Ayer, sábado, el canciller iraní fue recibido por su par omaní Badr al Busaidi.

Según la oficina de Araqchi, ambos debían hablar sobre la situación en el estrecho de Ormuz, vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos que se convirtió en uno de los principales elementos de disputa entre iraníes y estadounidenses.

Irán había bloqueado el estrecho, situado en aguas iraníes y omaníes y por donde transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos antes de la guerra, en respuesta a la ofensiva israeloestadounidense. Ahora solo autoriza un único corredor de navegación, a lo largo de sus costas, y descarta cualquier regreso a la situación anterior al conflicto -cuando el paso era gratuito-, pese a que el derecho del mar establece una libertad de navegación “sin trabas”.

Según el periodista Barak Ravid, del medio estadounidense Axios, a la reunión de Mascate también debían asistir responsables cataríes y se podría anunciar un “carril central” libre en las aguas internacionales del estrecho.

En cualquier caso, Trump aceptó continuar con las conversaciones, pero afirmó que el alto el fuego “ha terminado”.

Una fuente cercana a los negociadores iraníes declaró a la agencia Fars que una de las cuestiones que hay que resolver es la “del tránsito por el estrecho [de Ormuz] según las condiciones deseadas por Irán”. Según Axios y Politico, otro medio estadounidense, Washington hizo saber a Teherán que le daba hasta ayer sábado para comprometerse públicamente a no atacar más buques en el estrecho de Ormuz.

Declaraciones Al Gore en contra de Tump en visita a Chile El exvicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz (2007) Al Gore aseguró en una visita a Chile que la influencia del presidente estadounidense, Donald Trmp, disminuye y que el Partido Demócrata ganará las próximas elecciones de mitad de mandato en noviembre. “Creo que la influencia de Trump está disminuyendo mucho en este momento”, afirmó Gore durante una mesa redonda con prensa internacional en Santiago. El fundador de The Climate Reality Project visita el país austral en el marco de su participación en la 63° edición del Entrenamiento del Cuerpo de Liderazgo de la organización, que reúne a activistas y líderes climáticos. El político Demócrata, de 78 años, añadió que la reputación del mandatario republicano “ha estado disminuyendo muy, muy rápidamente” en Estados Unidos. Ante este panorama, en el que describió divisiones dentro del movimiento ‘Make America Great Again’ (MAGA) afín a Trump y el distanciamiento de algunos aliados, pronosticó que las próximas elecciones de medio término, traerán un cambio en la balanza. “Soy supersticioso, así que toco madera, pero creo que el Partido Demócrata va a recuperar el control del Congreso”, comentó. Y añadió que de confirmarse su proyección “creo que verán aún más avances en Estados Unidos también”. Gore consideró que la influencia del mandatario estadounidense ha tenido un impacto que en el caso del cambio climático, y su oposición a estas políticas, alcanzó a líderes de Latinoamérica. “Cuando Estados Unidos está liderado por un presidente hostil a la acción climática, eso tiene cierto efecto en el resto del mundo. Un efecto negativo”, afrimó. Gore también cuestionó la gestión de Trump, especialmente en materia internacional, y calificó como un “error increíblemente perjudicial” la decisión de iniciar una guerra con Irán, desde su experiencia como exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Comité de Inteligencia. “Durante 47 años, cada discusión sobre Irán y la posibilidad de un conflicto comenzaba centrándose en el Estrecho de Ormuz. Todas ellas. Todo el mundo en el Gobierno sabe esto.”, comentó Gore. Asimismo, Goreveló que Trump lo subestimó: “cuando le preguntaron al respecto, dijo: ‘No tenemos que preocuparnos porque se rendirán antes de tener la oportunidad de cerrar el Estrecho’”. Según encuestas, las razones por las que EE.UU. entró en guerra contra Irán no son comprendidas por la mayoría de los estadounidenses. EFE, AFP

Negociaciones

Abás Araqchí llegó ayer a Mascate, la capital de Omán, al frente de una delegación diplomática para hablar sobre el futuro del estrecho de Ormuz, informó la agencia estatal iraní IRNA.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que este viaje “da continuidad a las consultas iniciadas con Omán en los últimos dos meses sobre el estrecho de Ormuz”, el cual es uno de los “puntos clave del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra”, de acuerdo con IRNA.

Según el portavoz, Irán “asumió claramente la responsabilidad de establecer acuerdos normales, así como de garantizar los servicios marítimos relacionados con el tráfico de buques en Omán, y se ha mostrado muy decidido y firme al respecto”. De acuerdo con el pacto alcanzado, Irán debe “consultar y cooperar con Omán en este sentido” y, hasta la fecha “se han celebrado varias rondas de reuniones técnicas, tanto en Teherán como en Mascate”.

Estas reuniones se anunciaron poco después de que el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, exigiera a la organización que detuviera los ataques de Estados Unidos y amenazase con no cumplir con el acuerdo firmado en junio si Washington no lo hacía.

Además, previamente Trump había anunciado que mantendría negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y había insistido en que el alto el fuego había acabado, un mensaje que provocó que el jefe de seguridad de Irán, Mohammad Bagher Zolghadr, advirtiera de que cualquier ataque contra las infraestructuras iraníes tendría represalias. En este contexto, Irán ha atacado buques mercantes, incluidos de Arabia Saudí y Catar, en Ormuz, donde, de acuerdo con el memorando rubricado, tiene que reactivarse el tráfico marítimo. Esto ha provocado bombardeos de Estados Unidos contra el territorio de Irán, y este último, a su vez, ha lanzado acciones contra países del golfo Pérsico y Jordania en represalia.

Irán y Omán negocian un protocolo de seguridad en el estrecho para gestionar la navegación tras las restricciones impuestas por la Guardia Revolucionaria iraní. Ante la escalada de tensiones, Omán implementó hace tres semanas un corredor marítimo temporal sin tasas para facilitar el tránsito en la vía marítima.

Líbano

En otro orden, el Líbano participará en las conversaciones previstas esta semana con Israel en Roma, indicó ayer sábado un responsable libanés que pidió anonimato.

La declaración coincidió con las conversaciones que empezaron ayer entre una delegación militar estadounidense y el ejército libanés en Beirut, sobre las modalidades de aplicación de la retirada israelí de una de las denominadas “zonas piloto”. Líbano, que no tiene relaciones diplomáticas con Israel, había condicionado hasta ahora su participación en estas conversaciones a la retirada israelí de las zonas piloto.

“La delegación militar estadounidense llegó y comenzó reuniones con el mando del ejército libanés para debatir los mecanismos de aplicación de la primera zona piloto de la que se retirarán los israelíes”, declaró el responsable, que pidió anonimato.

El Mando Central de EE.UU (CENTCOM) coordinaría la implementación de estas zonas con ambos países.

Fuertes críticas de la oposición Proyectos de ley del gobierno de Netanyahu El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu se propone aprobar una serie de proyectos de ley en Israel ante la inminente disolución del Parlamento y la celebración de elecciones en octubre, lo que provocó fuertes críticas de la oposición. Siete proyectos legislativos figuran en la agenda de la Knesset, el órgano unicameral israelí de 120 escaños, y cada uno de ellos es una prioridad para uno o más partidos de la coalición gobernante. Con la aprobación de estos acuerdos políticos, Netanyahu espera afianzar sus alianzas y llegar fortalecido a las elecciones de finales de octubre, pese a que las encuestas pronostican dificultades para su permanencia en el poder. El veterano primer ministro ha ocupado el cargo durante casi dos décadas a lo largo de varios mandatos. Pero ahora se enfrenta al enojo de la población por una serie de fracasos, principalmente aquellos que condujeron al ataque sin precedentes del grupo terrorista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, el cual desencadenó la guerra en Gaza. “Mientras ellos están ocupados con la supervivencia de su coalición, nosotros luchamos por el país y los intereses de los ciudadanos de Israel”, escribió en X el líder opositor, Yair Lapid. El proyecto que más controversia ha generado comprende las exenciones del servicio militar para los estudiantes que cursan estudios religiosos, un pedido de las formaciones ultraortodoxas, que en el pasado han amenazado repetidamente con derrocar al gobierno si no se concedían estas dispensas. Aprobada en primera lectura en junio, la iniciativa establece que “el Estado de Israel reconocerá a las personas que se dediquen al estudio a largo plazo de la Torá por prestar un servicio significativo en beneficio del Estado y del pueblo judío”. Durante meses, este proyecto llevó a miles de israelíes a protestar en las calles y avivó los debates en los programas políticos de televisión. AFP

Con información de EFE y AFP