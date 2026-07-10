Máxima tensión: Irán responde ataques de Trump y bombardea bases de EE.UU. en países de Medio Oriente
Crece la incertidumbre en la región por el nuevo cruce de bombardeos entre Estados Unidos e Irán, mientras el mundo espera que termine pronto. Kuwait, Bareín y Jordania fueron objetivos de ataques iraníes.
La nueva escalada en Medio Oriente estuvo marcada ayer jueves por los bombardeos de Irán a intereses estadounidenses en varios países árabes, como Jordania o Kuwait. Además, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió a Estados Unidos que, “si se repite la agresión” habrá “contundentes respuestas” a otras bases estadounidenses en el golfo Pérsico.
Las Fuerzas Armadas de Kuwait aseguraron que interceptaron tres misiles balísticos, un misil de crucero y diez drones lanzados por Irán, un ataque que causó al menos un herido y daños materiales en varios puntos del país.
“El Estado de Kuwait se reserva plenamente el derecho a adoptar las medidas que considere necesarias para proteger su seguridad y salvaguardar su soberanía”, advirtió el Ministerio de Asuntos Exteriores del país en un comunicado.
La Guardia Revolucionaria iraní se atribuyó la autoría y aseguró haber atacado “importantes infraestructuras e instalaciones de las bases estadounidenses” de Arifjan y Ali Al Salem.
El Ejército jordano, por su lado, anunció que interceptó y derribó ocho misiles lanzados desde Irán, sin que la caída de metralla provocara víctimas ni daños en el país árabe.
Los últimos ataques contra Jordania lanzados por Irán antes de los de ayer fueron hace un mes. Las sirenas antiaéreas sonaron además en diferentes puntos de Baréin, informó en X el Ministerio del Interior del país.
En Catar, la cartera de Interior emitió una alerta por un “nivel alto de amenaza a la seguridad”, indicó la agencia estatal QNA, que poco después comunicó que el peligro había pasado.
Detrás del resurgimiento de los bombardeos entre Estados Unidos e Irán está el control del estratégico estrecho de Ormuz para el comercio del petróleo y gas.
Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron la ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes el martes.
Irán desafía a Estados Unidos con su intención de cobrar peaje a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, algo que no hacía antes del inicio de la guerra el 28 de febrero.
Los ataques de Irán de ayer a bases estadounidenses en el Golfo Pérsico se produjeron mientras Irán enterraba al Alí Jamenei, su líder supremo que murió el primer día de la guerra el 28 de febrero.
Los Guardianes de la Revolución de Irán acusaron a Estados Unidos de un “esfuerzo por eclipsar” el funeral de Jamenei con sus ataques contra los puentes ferroviarios, que provocaron la suspensión de los servicios de trenes.
Las despedidas a Jamenei, que gobernó Irán durante más de tres décadas, han ofrecido algunas pistas sobre la configuración del nuevo liderazgo, que ha buscado mostrar un frente unido entre las figuras políticas y militares.
Como muestra de las tensiones de seguridad, al menos un avión de combate escoltó el avión que transportaba el féretro de Jamenei hasta su entierro final en Mashhad, según imágenes difundidas en la página web del líder supremo.
Por su lado, el presidente estadounidense Donald Trump utilizó su viejo avión presidencial Air Force One para abandonar Turquía tras una cumbre de la OTAN, en lugar de su nuevo avión regalado por Catar, una decisión que The New York Times describió como una medida de seguridad en el contexto actual.
Trump declaró que el alto al fuego con Irán estaba “terminado”, pero dejó la puerta abierta a nuevas conversaciones.
Estados Unidos atacó ayer jueves el perímetro de la única planta nuclear civil de Irán con un bombardeo, según informó la televisión estatal iraní, citando al vicegobernador de la provincia de Bushehr.
El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó que los ataques estadounidenses tuvieron como objetivo infraestructuras civiles, incluidos puentes ferroviarios, y calificó los bombardeos de “crimen de guerra flagrante”.
Sin embargo, responsables militares estadounidenses dijeron que los ataques de ayer jueves alcanzaron aproximadamente 90 objetivos militares iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea y depósitos de misiles y drones.
“La guerra no terminó”
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió de que la guerra contra Irán “aún no ha terminado” y reiteró que el Ejército israelí, y sobre todo su fuerza aérea, están preparados para cualquier escenario.
“El eje iraní es más débil que nunca, mientras que Israel es más fuerte que nunca. Juntos, no solo cambiamos a los pueblos de Oriente Medio, sino que, sobre todo, nos cambiamos a nosotros mismos. Nos atrevimos a atacar”, afirmó Netanyahu en su discurso durante el acto de graduación de 40 nuevos pilotos militares de Israel. AFP, EFE
Israel listo para atacar
El ministro de Defensa de Israel afirmó ayer jueves que su país está listo para reanudar su ofensiva militar contra Irán si fuera necesario y prometió hacerlo con aún “más fuerza”. “El ejército está listo y está en alerta para reanudar los combates, restablecer la superioridad aérea y atacar de nuevo (...) a Irán, eliminar las amenazas, por tercera vez si es necesario. Si tenemos que volver a hacerlo, lo haremos y todavía con más fuerza”, declaró Israel Katz en una ceremonia militar. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que la guerra contra Irán “aún no ha terminado”.
Reclaman firmeza a la ONU
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) reclamaron al Consejo de Seguridad de la ONU una postura firme ante los ataques de Irán contra algunos de las naciones de esta región y contra buques en el estrecho de Ormuz.
Los países del CCG -Arabia Saudí, Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Catar- pidieron que condenen estos ataques, cumplan con sus responsabilidades y adopten “una postura firme para garantizar el tránsito seguro por las vías marítimas internacionales y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz sin restricciones ni imposición de tasas de tránsito o servicio”, según un comunicado de la entidad.
Los seis países responsabilizaron a Irán por estas acciones y “sus repercusiones” e hicieron hincapié en que “la continuación de estos actos hostiles y comportamientos desestabilizadores socavan la paz y la seguridad regionales e internacionales, amenazan la seguridad de la navegación internacional y exponen la estabilidad de los mercados energéticos y la economía mundial a graves riesgos”.
Asimismo, reafirmaron su plena solidaridad con Kuwait y Baréin -ambos países atacados por Irán en estos dos últimos días- y su “compromiso de actuar unidos para contrarrestar estos ataques”, al subrayar que “la seguridad de los Estados del CCG es indivisible y que cualquier ataque contra un Estado miembro se considera un ataque directo contra todos los Estados del CCG”.
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