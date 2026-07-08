Al menos nueve militares iraníes muertos tras ataques de EE.UU.: "Terminará pronto", advierte Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que espera que los nuevos enfrentamientos con Irán cesen rápidamente, pese a que durante la jornada afirmó que el alto el fuego había terminado.

"Creo que cualquier cosa que pase terminará muy rápido y solo hará que todo sea más seguro, incluso para el petróleo (...) Cualquier cosa que pase sucederá muy rápido. No buscamos una situación a largo plazo", dijo Trump al final de una cumbre de la OTAN de dos días en Ankara.

El mensaje del mandatario llega luego de que se conociera la muerte de al menos nueve militares iraníes por los ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán esta madrugada en la ciudades de Bushehr, Bandar Mahshahr y Bandar Abbas, informaron este miércoles fuentes de los cuerpos de seguridad de la República Islámica.

“Violación de los acuerdos”

Las fuerzas estadounidenses atacaron anoche Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, y Teherán a su vez bombardeó bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico como represalia.

Ocho miembros de las Fuerzas Aéreas y Navales del Ejército de la República Islámica de Irán fallecieron en Bandar Abbas y Bushehr "mientras defendían el país", precisó el Ejército de Irán en un comunicado recogido por medios de este país. Previamente la Guardia Revolucionaria informó de la muerte de uno de sus miembros en la ciudad de Bandar Mahshahr "en una confrontación con drones enemigos invasores".

Poco antes de esta declaración en Irán, un responsable militar estadounidense informó que la nueva oleada de ataques de Irán contra instalaciones estadounidenses no causaron víctimas ni daños importantes. "Todos los misiles y drones disparados por Irán fueron interceptados o no lograron causar daños de consideración", declaró a AFP.

Luego de que Estados Unidos revocara la autorización de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales -una medida tomada por las agresiones contra buques en Ormuz- Trump, dio por acabado el memorando de entendimiento firmado con Irán el 17 de junio para poner fin a la guerra y advirtió de un posible nuevo ataque esta noche contra territorio iraní.

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó que los ataques estadounidenses contra su territorio, la revocación de la autorización para vender petróleo y "la violación de los acuerdos" de Ormuz "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando.

Con información de EFE y AFP