EE.UU. ataca a Irán, que toma represalias y denuncia crimen de guerra: Trump dice que puede ser "mucho peor"

Estados Unidos volvió a atacar a Irán, que tomó represalias contra varias monarquías petroleras del Golfo, denunció un "crimen de guerra" y está convencido de que Washington intenta sabotear el entierro de su exlíder supremo Alí Jamenei.

Estos ataques estadounidenses, a pesar de un protocolo de acuerdo firmado entre los dos beligerantes el 17 de junio, han causado 14 muertos y 78 heridos desde el miércoles en Irán, afirmó el Ministerio de Salud.

Imágenes de video compartidas por el Comando Central Militar de los EE.UU. el 9 de julio de 2026 muestran una nueva ronda de ataques contra Irán. Foto: AFP

Irán desafía a Washington con su intención de cobrar peaje a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, pese a que no lo hacía antes de los ataques israelíes y estadounidenses del 28 de febrero, que desencadenaron la actual contienda.

La vía marítima, por la que antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, ha sido un foco de tensión recurrente en este conflicto.

No obstante, los precios del petróleo, que llegaron a dispararse en los últimos meses, se mantenían globalmente estables, moviéndose este jueves en los niveles previos a la guerra.

El barril de Brent del Mar del Norte bajaba un 1,2% a US$ 77,07, y su equivalente estadounidense, el WTI, ganaba un 1,1%, en US$ 72,69 en la mañana.

El ejército estadounidense acusa a Irán de haber atacado el martes al menos tres barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Ormuz solo abrirá de pleno bajo "disposiciones iraníes" por mucho que Estados Unidos defienda la libertad de navegación, sin peajes ni impuestos.

Las bases de EE.UU., bajo ataque

Donald Trump dio por terminada la tregua entre ambos bandos tras la primera tanda de ataques mutuos del miércoles. Horas después abrió la posibilidad de seguir dialogando.

Según las fuerzas estadounidenses, los últimos bombardeos contra Irán estaban dirigidos a "su capacidad de amenazar la libre navegación en el estrecho de Ormuz".

Precisaron que alcanzaron unos 90 objetivos militares iraníes, en ataques contra sus sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones. Pero Irán denunció ataques a sus infraestructuras civiles.

Imágenes de video compartidas por el Comando Central Militar de los EE.UU. el 9 de julio de 2026 muestran una nueva ronda de ataques contra Irán. Foto: AFP

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó ataques contra "provincias costeras del sur en varios lugares" y contra dos puentes que conducen a la ciudad santa de Mashhad, adonde llegó el féretro de Jamenei para su inhumación este mismo jueves.

Según la televisión pública, los ataques obligaron a suspender el servicio ferroviario entre Teherán y Mashhad. Los Guardianes de la Revolución acusaron a Estados Unidos de querer "hacer sombra" al funeral de Alí Jamenei.

Estos ataques "representan sin ninguna duda un crimen de guerra flagrante", añadió el ministerio de Exteriores, y prometió "defender su integridad territorial, su soberanía y su seguridad nacional".

Docenas de miles de personas participan en los rezos funerarios del asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí en la mezquita Mosala de Teherán (Irán) este domingo



Foto: Jaime León/EFE.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes, que son una fuerza de élite, aseguraron haber contraatacado hacia bases estadounidenses en Baréin y Kuwait.

El ejército regular dijo también haber atacado objetivos en Kuwait, Qatar y Baréin, tres monarquías del Golfo aliadas de Washington.

Según medios estatales, alcanzaron un sistema Patriot de interceptación de misiles en Kuwait, un sistema de alerta temprana en Catar y tanques de combustible en Baréin, con "un gran número y variedades de tipos de drones militares kamikaze". Las autoridades kuwaitíes reportaron un herido en su territorio.

También se escucharon aviones de guerra sobre la isla iraní de Kish, y varias explosiones sacudieron las ciudades portuarias de Bandar Abás, Konarak y Shabahar, según la agencia noticiosa oficial IRNA.

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El miércoles Trump declaró que la parte iraní lo llamó "hace poco" porque quería un acuerdo. No dio detalles pero lo cuestionó porque, según él, los iraníes están "un poco locos".

Los tres barcos recientemente atacados navegaban cerca de la costa de Omán. El tránsito marítimo se había reanudado de manera tentativa tras la firma del protocolo de acuerdo de junio entre Washington y Teherán, pero casi 6.000 marinos permanecen varados en la zona, según la Organización Marítima Internacional.

AFP