"No quiero negociar con ellos": Trump autoriza más ataques contra Irán y Medio Oriente queda al borde de la guerra

Estados Unidos lanzó anoche nuevos ataques contra Irán, después de que el presidente Donald Trump diera por terminada la tregua entre ambos países.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró -en su cuenta de X- que “Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital” y enmarcó los ataques como una respuesta a esos incidentes.

Tras los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos respondió bombardeando la costa sur de Irán y la isla de Jarg, en una operación en la que fallecieron al menos ocho militares iraníes y un miembro de la Guardia Revolucionaria.

Durante su intervención en la cumbre de la OTAN ayer miércoles, Trump dijo sobre Irán: “Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían”.

Los dolientes en la procesión fúnebre por el asesinado líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en Nayaf. Foto: AFP

Irán, por su lado, denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una “violación clara” del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

Ayer miércoles, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal IRNA.

Trump ya había adelantado en la OTAN que Estados Unidos iba a golpear “duro” a Irán anoche.

Irán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados. Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

Trump advirtió: “Esta noche les vamos a dar duro” y más tarde afirmó que espera que los enfrentamientos terminen rápido. “Creo que cualquier cosa que pase terminará muy rápido y solo hará que todo sea más seguro, incluso para el petróleo (...) Cualquier cosa que pase sucederá muy rápido. No buscamos una situación a largo plazo”, declaró.

Esta imagen muestra explosiones en la importante ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas. Foto: AFP

“Se están comportando muy mal (los iraníes), como lo han hecho durante 47 años. Los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques”, dijo Trump al inicio de la reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski en el marco de la cumbre de la OTAN.

Pakistán, que medió para lograr la tregua, llamó a las partes a ejercer la moderación y respetar sus compromisos y Catar, otro intermediario clave, condenó los ataques de Irán y llamó a retomar el camino de la diplomacia.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a “tomar medidas inmediatas para desescalar” y a reanudar el diálogo.

Irán dijo que su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, y el primer ministro catarí hablaron por teléfono ayer miércoles y “resaltaron la importancia de usar los medios diplomáticos para resolver los problemas regionales”.

Las declaraciones del presidente estadounidense impulsaron los precios del petróleo y el barril de Brent del mar del Norte saltó un 5,21% hasta 78,02 dólares. Durante la sesión, incluso superó la barrera de los 80 dólares, algo que no ocurría desde hacía más de dos semanas.

Por su parte, el petróleo Texas subía un 4,78%, hasta 73,81 dólares el barril.

Barco petrolero en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE

El mando estadounidense en Oriente Medio afirmó que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa antiaérea iraníes, instalaciones de radar costero y 60 embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria.

Los bombardeos tenían como objetivo “degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica para el comercio mundial”, aseveró.

La respuesta iraní no se hizo esperar. Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber lanzado ataques contra decenas de instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin.

Nawal Saad, una funcionaria de Bahréin, expresó su angustia tras despertarse con las alertas antiaéreas. “El fantasma de la guerra vuelve a planear sobre nosotros”, se lamentó.

Estados Unidos revocó las exenciones que permitían ciertas ventas de crudo mientras continúan las negociaciones sobre un acuerdo definitivo al conflicto. “Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias”, declaró un funcionario estadounidense.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con la prensa durante una cumbre de la OTAN en Ankara. Foto: AFP

La Organización Marítima Internacional (OMI) informó que hay unos 6.000 marinos bloqueados en el Golfo por el conflicto en Medio Oriente y condenó la reanudación de hostilidades.

En tanto, los líderes de la OTAN instaron a Irán a “respetar plenamente” la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y consideraron que ese país “no debe disponer nunca de armas nucleares” en la declaración final de su cumbre en Ankara.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó los ataques lanzados por Estados Unidos en respuesta a las agresiones iraníes, y defendió que el país americano reaccione “con firmeza”.

Por su parte, Trump insistió en que España “se portó muy mal” por no haberle respaldado en su ofensiva contra Irán, pero destacó la “unidad tremenda” que hubo durante la cumbre de líderes de la OTAN al respecto.

“Se percibía un gran sentimiento de unidad”, dijo por su parte el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. EFE, AFP

Clérigos aguardan para oficiar oraciones ante el féretro del fallecido líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Foto: AFP

Alí Jamenei

La nueva escalada en Medio Oriente, se da cuando cientos de miles de iraquíes acompañaron el féretro del líder supremo iraní Alí Jameneí, muerto en el primer día de la guerra el 28 de febrero, a su paso por la ciudad sagrada iraquí de Nayaf, donde llegó tras cuatro días de masivos actos funerarios en Irán. La procesión discurrió entre una grandísima multitud rigurosamente de luto, en una ciudad considerada uno de los centros neurálgicos de la doctrina religiosa chií. Mientras, la ciudad santa de Mashad, la segunda más grande de Irán, se prepara para dar hoy jueves, el último adiós a Alí Jameneí.