Fin de la tregua entre EE.UU. e Irán tras los últimos ataques: claves de la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán intercambiaron disparos por segundo día consecutivo el jueves, prolongando una serie de hostilidades que prácticamente habían destrozado su frágil tregua y dejado a Medio Oriente suspendido entre la guerra y la paz.

Ambos países parecieron intensificar sus ataques en esta última ronda, ampliando el alcance o el número de objetivos. El ejército estadounidense informó durante la noche que había atacado más de 170 objetivos en Irán en las últimas 48 horas, un incremento significativo. Jordania, que alberga fuerzas militares estadounidenses pero que no había sido blanco de la ira de Irán en los recientes enfrentamientos, declaró haber interceptado misiles iraníes en su espacio aéreo. Irán también afirmó haber disparado contra objetivos estadounidenses en los países del Golfo Pérsico: Catar, Kuwait y Baréin.

No estaba claro si los combates seguirían recrudeciéndose. Irán amenazó el jueves con extender sus ataques a otras instalaciones militares estadounidenses en la región, un día después de que el presidente Donald Trump dijera que creía que el alto el fuego había "terminado", aunque sugirió que seguía abierto a la paz.

Irán ha declarado que 14 personas han muerto y 78 han resultado heridas en la última ronda de ataques recíprocos, que comenzó después de que Washington acusara a las fuerzas iraníes de atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

El ejército estadounidense afirmó que sus ataques se centraron en objetivos militares en la costa iraní para reducir la amenaza al transporte marítimo comercial en el estrecho. Irán no se ha atribuido directamente la responsabilidad de los ataques en la vía marítima, pero ha insistido en que los buques respeten una ruta designada a través de sus aguas territoriales.

Irán celebra el rezo fúnebre por Jameneí en el segundo día de los funerales públicos Foto: Jaime León/EFE.

Las autoridades iraníes afirmaron que los ataques estadounidenses de la noche anterior alcanzaron un tramo de la vía férrea que conecta Teherán con la ciudad nororiental de Mashhad, donde se esperaba que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, asesinado ese mismo jueves, fuera enterrado. La afirmación no pudo ser verificada de inmediato y el ejército estadounidense no hizo comentarios al respecto.

El entierro del jueves se produjo tras varios días de ceremonias fúnebres por Jamenei, quien murió en ataques estadounidenses e israelíes al comienzo de la guerra. Irán orquestó meticulosamente estos eventos en varias ciudades para proyectar unidad nacional y desafío ante sus enemigos.

Horas antes de los últimos ataques nocturnos estadounidenses contra Irán, Trump desestimó nuevas conversaciones sobre un acuerdo de paz a largo plazo, calificándolas de "pérdida de tiempo". El principal negociador iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió: "Si atacan, serán atacados". Sin embargo, al regresar a Washington, Trump afirmó que Irán lo había llamado porque "desean llegar a un acuerdo con urgencia". Irán no ha dado señales públicas de que se estén llevando a cabo nuevas negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una sesión de trabajo de los líderes de la OTAN, en Ankara. Foto: AFP

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Mercados energéticos. Los precios del petróleo se mantuvieron elevados tras la última ronda de combates. El crudo Brent, la referencia internacional, cotizó el jueves en torno a los 78 dólares el barril, por debajo de su máximo alcanzado durante la guerra, pero por encima de su nivel anterior al conflicto, que rondaba los 72 dólares.

Retraso en el funeral. El entierro de Jamenei en la ciudad santa de Mashhad se retrasó varias horas el jueves. Las autoridades iraníes indicaron que la gran afluencia de personas en las ciudades iraquíes de Nayaf y Karbala, donde cientos de miles se habían congregado para la procesión fúnebre el miércoles, fue la causa del retraso.

Mediación de Qatar. El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, habló por teléfono el jueves con sus homólogos regionales y condenó los ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz, la vía marítima crucial para el transporte marítimo mundial que Irán ha intentado controlar.

Por Max Bearak, Yeganeh Torbati, Ismaeel Naar y Eric Schmitt