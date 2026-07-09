"Traidor" y "te estamos esperando": sindicatos protestan contra el chavismo con mensajes para Trump y Corina

Más de un centenar de personas convocadas por sindicatos salieron ayer miércoles a protestar en Caracas para exigir la salida de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pedir elecciones presidenciales y criticar la respuesta del régimen tras los dos terremotos de hace dos semanas.

“Necesitamos salir del régimen para que se plantee una junta de gobierno y, en la inmediatez necesaria de 30 días, elecciones presidenciales y parlamentarias”, dijo a EFE Josefina Guerra, activista de la Coalición Sindical Nacional.

Las manifestantes elevaron carteles con mensajes de todo tipo: “Trump traitor (traidor)”, “Elecciones ya”, “Te estamos esperando, nuestra principal rescatista”, este último dirigido a la líder opositora María Corina Machado, quien prometió regresar a Venezuela pronto.

Los manifestantes partieron desde plaza Venezuela hasta el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se detuvieron y pidieron la liberación de los presos políticos, cifrados en 389 según la ONG Foro Penal. En el lugar, había una valla de contención policial que los manifestantes aporrearon como un tambor, lo que dio paso a la salida de varios funcionarios del Sebin que tenían sus rostros cubiertos y sostenían escopetas.

La líder opositora venezolana María Corina Machado pronuncia un discurso en la Asamblea Nacional en Ciudad de Panamá. Foto: AFP

Los manifestantes continuaron su paso a pesar de la lluvia hacia un hotel del este de Caracas, adonde acudieron para manifestar sus exigencias a funcionarios estadounidenses que aseguraron se encuentran hospedados ahí.

“Invitamos a todos los estados del país a salir a las calles, a luchar por esa libertad, agradeciendo la ventana del 3 de enero (cuando Estados Unidos capturó al dictador Nicolás Maduro). Tenemos que terminar de abrir la puerta de la democracia y la libertad”, pidió José Patines, líder de la coalición sindical. EFE