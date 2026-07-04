"Mi presencia estabiliza" y "Venezuela necesita certezas": Corina Machado insiste en volver y critica al régimen

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, dijo ayer viernes que no ha solicitado protección para regresar a Venezuela. “Yo no, ni nuestros equipos, requerimos ni hemos solicitado ningún tipo de protección ni que se asigne ningún tipo de recurso a seguridad”, indicó en un encuentro virtual con la prensa. “Todo el mundo me dice: ‘¿Quién te va a cuidar?’ Bueno, millones de venezolanos”, añadió.

Tras los terremotos de magnitud del pasado 24 de junio, Machado anunció que regresaría al país y, posteriormente, denunció que el Gobierno de Delcy Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.

Según The Wall Street Journal, el presidente estadounidense, Donald Trump, habría presionado a Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela por temor a una crisis política tras los terremotos. Machado dijo ayer que los terremotos han evidenciado que Venezuela es un “Estado fallido”.

“Esta semana ha evidenciado eso: la ausencia total de capacidades estatales (...). El país necesita certezas”, añadió.

Personas desplazadas permanecen en un campamento improvisado en un club de golf de Caraballeda. Foto: AFP

La opositora insistió en que regresará a Venezuela y recalcó que busca contribuir con la emergencia. También aprovechó para manifestar que está “profundamente agradecida” con Estados Unidos y otros países.

Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida por el régimen chavista del dictador Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos.

Machado sostuvo que su regreso a Venezuela sería un factor estabilizador. “Después de la tragedia del 24 de junio, mi presencia estabiliza, es parte de las fuerzas organizadoras que el país necesita”, declaró.

“Esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se convirtió en un Estado fallido y que tiene una ausencia absoluta, total, de capacidades de gestionar daños”, protestó. “Estoy absolutamente convencida de que para facilitar el avance de un proceso de transición, mi presencia (en Venezuela) contribuye”, insistió Machado. EFE, AFP