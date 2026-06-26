Cómo ayudar a los afectados por los sismos en Venezuela: el plan que activó María Corina Machado

La líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, llamó ayer jueves a los ciudadanos a organizarse a través de las redes sociales para apoyar a las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela y puso a disposición las plataformas de su partido para ayudar a localizar a personas desaparecidas y canalizar solicitudes de asistencia.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Machado pidió a los venezolanos dentro y fuera del país activarse “de manera muy organizada y eficiente” para responder a la emergencia causada por los sismos, que han dejado al menos 188 fallecidos y 1.520 heridos.

“Venezuela nos necesita a todos”, afirmó la dirigente opositora, quien sostuvo que el país ha sido “golpeado en el alma” y que muchos venezolanos tienen familiares o allegados fallecidos o desaparecidos. Machado destacó las “muestras de generosidad infinitas” de la diáspora venezolana y aseguró que incluso quienes permanecen en el país y atraviesan dificultades quieren colaborar con los afectados.

La opositora pidió coordinar esfuerzos para aportar insumos, distribuirlos “de manera segura y eficiente”, acompañar y consolar a las víctimas, así como ayudar a reportar y conectar a personas desaparecidas o incomunicadas. Asimismo, anunció que las redes y estructuras de su partido, Vente Venezuela (VV) estarán disponibles para apoyar la localización de personas.

Un hombre transporta un colchón pasando frente a edificios residenciales dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira. Foto: AFP

“Ante todo recordemos que no estamos solos, nos tenemos”, expresó Machado, quien aseguró que los venezolanos han demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para levantarse juntos frente a la adversidad.

El llamamiento se produjo mientras continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes en edificios colapsados de Caracas y otras zonas afectadas, y decenas de países y organismos internacionales han comenzado a enviar ayuda.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visita ayer jueves la zona costera de La Guaira, fuertemente afectada por los dos terremotos. La mandataria “en este momento se encuentra en el estado La Guaira atendiendo la zona de desastre tremendo”, dijo en una alocución televisada su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. EFE