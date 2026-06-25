Ola de saqueos a supermercados y farmacias tras terremotos en Venezuela: "Comenzaron a romper una pared"

Decenas de personas asaltaron este jueves en la localidad venezolana de La Guaira varios de los comercios destruidos por los dos terremotos ocurridos este miércoles en este país caribeño, que ha vivido en las últimas horas una treintena de réplicas.

La cifra muertos subió a los 188 y la de heridos a 1.520, según confirmaron las autoridades este jueves por la tarde.

Ola de saqueos en comercios y farmacias

Montándose sobre los techos de varios establecimientos desplomados y hasta atravesando calles totalmente rotas, grupos de personas ingresaron, como pudieron, a estos locales para llevarse alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos como televisores, lavarropas o aires acondicionados.

Algunos sacaban los productos de sus cajas y se los llevaban en bolsas.

EFE pudo ingresar a una de las sedes de las franquicias de farmacias del país, Farmatodo, en la zona conocida como Caribe y observó cómo sus anaqueles quedaron totalmente vacíos.

"De un momento a otro (…) Comenzaron a romper una pared que es donde estaban chucherías (golosinas), refrescos y demás (…) y yo estaba aquí cargando mi teléfono", contó a EFE Gabriel Aldana, de 18 años y residente de la ciudad de Caraballeda.

Captura de pantalla que muestra a personas haciendo saqueos en un establecimiento comercial este jueves, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela). Foto: Rayner Peña R/EFE.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

EFE