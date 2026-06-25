Hotel de lujo se vino abajo tras terremotos en Venezuela: habían familiares de jugadores de béisbol dentro

El hotel Eduard’s, uno de los complejos turísticos más conocidos de la costa venezolana, colapsó este miércoles durante los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país. Según medios locales especializados en béisbol, en el edificio se encontraban familiares y allegados de integrantes de los equipos Guerreros de Lara y Delfines de La Guaira al momento del derrumbe.

Las imágenes difundidas desde la zona muestran que la estructura quedó completamente destruida mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros.

🇻🇪🚨| URGENTE: Se derrumbó el hotel Edwards en La Guaira murieron familiares de varios de nuestros peloteros como lo son Eliezer Alfonzo, Gorkys hernandez, entre otros. La voz del audio es el gerente de Guerreros de Lara. pic.twitter.com/5XrhDxoHA0 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 25, 2026

Horas después del colapso, la cuenta oficial del hotel publicó un comunicado en redes sociales en el que solicitó la intervención urgente de equipos de emergencia. "Se requiere asistencia inmediata de los organismos de rescate en el complejo hotelero", indicaron.

El medio venezolano Diamante 23, en tanto, informó que en el establecimiento se encontraban familiares de los exjugadores Gorkys Hernández y Eliezer Alfonzo. Hasta el momento, las autoridades no difundieron un balance oficial sobre la cantidad de personas que estaban alojadas en el lugar cuando ocurrió el derrumbe.

Por su parte, el portal Elpaditv aseguró que el exbeisbolista Jenrry Mejía se encontraba dentro del hotel durante el sismo, aunque logró salir con vida. Según relató al medio, perdió todas sus pertenencias, incluido su pasaporte, y colaboró en la evacuación de otras personas. También afirmó que aún había personas desaparecidas.

¿Dónde estaba ubicado el hotel Eduard's?

Ubicado en el municipio de Macuto, frente al mar Caribe, el hotel Eduard’s era uno de los alojamientos más conocidos de La Guaira. Contaba con piscina, restaurantes, gimnasio y otras instalaciones recreativas. En los días previos a la tragedia había promocionado actividades especiales para seguir los partidos del Mundial 2026.

Según su sitio oficial, el valor de una noche estándar en el hotel costaba 60 dólares (aproximadamente $ 2.408 uruguayos); una habitación doble, US$ 70 ($ 2810); y una suite, US$ 95 ($ 3.813).

La Nación/GDA