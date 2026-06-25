"¿Y mi mamá?": video registra el colapso de una vivienda y el pánico en Caracas durante los sismos

Erick Monasterios, un hombre oriundo de la localidad de El Junquito, ubicada a las afueras de Caracas, captó el momento que una casa se derrumba y los residentes de la zona deben correr a buscar refugio tras los fuertes sismos que sacudieron Venezuela este miércoles. En la grabación, que circula en redes sociales, se ve al hombre corriendo en medio de los gritos y el pánico de sus vecinos.

"¡Mi mamá! Marico, marico, ¿y mi mamá?", dice el hombre, mientras corre con su celular en la mano. En determinado momento del recorrido se encuentra con una mujer, a la que le pregunta también por el paradero de su madre. En la grabación se escucha como una voz infantil les pregunta a ambos "¿a dónde vamos?", mientras que los adultos le aclaran que van a buscar a la madre del hombre y que corra.

"Por aquí, María, acompáñame", dice el hombre sobre el final de la filmación, mientras esquiva escombros y vecinos alejándose de la zona tanto en moto como a pie.

Crazy footage out of Venezuela after the earthquake. pic.twitter.com/rg3sBiInCF — Open Source Intel (@Osint613) June 25, 2026

Terremoto en Venezuela: declaran estado de emergencia

Venezuela está en estado de emergencia, luego de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 -con apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro- que sacudieron el centro del país, y que se sintió en Colombia. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos y aseguró que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

Equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio. Foto: AFP

"Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)" , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez señaló en un primero comunicado este miércoles por la noche que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos registrados este miércoles, al advertir que hay "decenas" de edificios colapsados. "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", subrayó la presidenta, quien compareció acompañada, entre otros funcionarios, por el titular del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Edificios destruidos tras dos terremotos en Venezuela Foto: FEDERICO PARRA/AFP

Los dos fuertes sismos casi consecutivos provocaron la destrucción de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas y otras partes del país.

Con información de Agencia EFE