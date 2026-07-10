Trump aceptó continuar las conversaciones con Irán, pero mantiene que el alto al fuego terminó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que aceptó seguir conversando con Irán. Igualmente, reiteró que dio por "terminado" el alto al fuego que llevaba en vigor desde abril debido a los ataques cruzados de esta semana.

"Irán nos ha pedido que continuemos las 'conversaciones'. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

Trump ya había declarado el fin de la tregua el miércoles, cuando tachó a los dirigentes iraníes de "locos", afirmando que "es una pérdida de tiempo tratar con ellos". Además, hoy afirmó que ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a "niveles nunca antes vistos" en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica, aunque dio a entender que no existe ninguna trama reciente.

Los países reanudaron los ataques el martes. Estados Unidos bombardeó Irán dos noches seguidas tras acusar a Teherán de atacar tres barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, vía marítima esencial para el suministro de hidrocarburos. En respuesta, las fuerzas iraníes atacaron a varios países del Golfo: Kuwait, Baréin y Catar.

Esta captura de pantalla de un video del Mando Central de EE.UU., muestra una nueva oleada de ataques contra Irán. Foto: AFP

“Lenguaje de la diplomacia”

A su vez, una delegación de Catar -país que interviene como mediador en el conflicto- llegó este viernes a Teherán para unas reuniones, informó un medio local iraní. A pesar de los ataques recibidos por parte de Irán, respaldaron la continuación de la vía diplomática.

Egipto, que apoya los esfuerzos para solucionar el conflicto, también está interviniendo. Su canciller, Badr Abdelatty, se reunió con su par catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y ambos instaron "a todas las partes a dar prioridad al lenguaje de la diplomacia (...) y a volver a la mesa de negociaciones", según un comunicado de El Cairo.

Por otro lado, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, habló este viernes por teléfono con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

Masud Pezeshkian, presidente de Irán. Foto: AFP.

Durante la comunicación "hizo un llamamiento a Irán y a todas las demás partes para que actúen con moderación y se abstengan de cualquier acción que pueda poner en peligro los logros de paz conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos meses", según un comunicado oficial emitido.

Sin embargo, el principal negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, Mohammad Baqer Qalibaf, adoptó un tono desafiante. "Poner fin a la guerra es una prioridad para los países del mundo, pero todos deben saber que esta confrontación nunca terminará con la rendición de Irán", declaró, según informó la agencia de noticias ISNA. Los iraníes están "plenamente preparados para defendernos", agregó.

Efectos en el petróleo

Irán insistía hoy en mantener el control del estrecho de Ormuz a pesar de los ataques de los dos últimos días de Estados Unidos, lo que ha sumergido de nuevo al mercado en la incertidumbre sobre el suministro.

No obstante, con el último mensaje de Trump y ante la expectativa de que nuevas negociaciones conduzcan a la reapertura del estrecho, el barril de petróleo brent para entrega en septiembre bajó este viernes un 0,38 %, hasta 76,01 dólares.

Su equivalente estadounidense, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) también bajó un 0,93 %. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, restaron 0,67 dólares respecto al cierre anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,29 dólares frente a la negociación del jueves, cuando acabó en 76,30 dólares.

Con información de AFP y EFE