Trump cambia de avión presidencial tras cumbre de OTAN: hay dudas sobre seguridad de aeronave donada por Qatar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su primer viaje internacional a bordo del nuevo avión presidencial donado por Qatar para asistir a la cumbre de líderes de la OTAN, en Turquía. Sin embargo, llamó la atención al tomar una particular decisión: el mandatario continuará viaje hacia el Reino Unido en el antiguo Air Force One, lo que generó interrogantes sobre problemas de seguridad en la nueva aeronave.

La participación de Trump en la cumbre llega en un momento en el que se intensificaron las hostilidades con Irán, país fronterizo con Turquía.

El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño tras recorrer el interior del avión más nuevo de la flota presidencial en la base aérea Andrews el 19 de junio de 2026. ALEX WONG/AFP fotos

El mes pasado, Trump retiró el Boeing 747-200B que había sido utilizado por los presidentes estadounidenses desde la década de 1990 y comenzó a emplear un avión donado el año pasado por la familia real catarí.

La aeronave ha generado controversia en Washington, debido al elevado costo de su adaptación a los estándares de seguridad presidenciales, así como por dudas sobre su fiabilidad y posibles conflictos de interés derivados del vínculo con Qatar.

Trump sostuvo que quería utilizar el avión anterior "por nostalgia"

Trump anunció este miércoles —en la red Truth Social—, que usaría el antiguo Air Force One "por nostalgia" para volar a la base aérea RAF Mildenhall, en el Reino Unido, mientras que el nuevo avión haría escala en la misma base para que los soldados estadounidenses desplegados allí pudieran conocerlo.

En una rueda de prensa, al concluir la cumbre de la OTAN, Trump evitó responder si el cambio de avión obedece a preocupaciones de seguridad, pero confirmó que existe una amenaza potencial por parte de la República Islámica.

"Soy el número uno en la lista de objetivos de Irán", afirmó el mandatario.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, muestra una copia de su publicación en Truth Social sobre el Air Force One. Foto: AFP

Trump explicó que el avión donado por Qatar visitará dos o tres grandes bases aéreas en Europa antes de su regreso a Estados Unidos "para que los soldados puedan verlo porque es verdaderamente magnífico".

Gobierno estadounidense espera por naves encargadas durante anterior mandato de Trump

El Pentágono aceptó el año pasado el regalo de Qatar y reacondicionó el avión para utilizarlo de forma temporal mientras el fabricante Boeing completa la construcción de las dos aeronaves encargadas durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

El republicano ha expresado su frustración por los retrasos en la entrega de esas aeronaves, que podrían estar listas cuando ya haya concluido su segundo y último mandato, en 2029.

El jefe de Estado ha defendido que el uso provisional del avión catarí permitirá ahorrar dinero a los contribuyentes estadounidenses.

El Pentágono sostiene que la remodelación de ese aparato tuvo un costo de cuatrocientos millones de dólares, muy por debajo de los 5.600 millones estimados para los dos aviones que prepara Boeing.

Trump ha afirmado que, una vez concluido su mandato, se quedará con el avión, calificado de "soborno" por los demócratas, y lo exhibirá en su futura biblioteca presidencial en Miami.

Agencia EFE