Donald Trump presentó el nuevo Air Force One donado por Catar y valorado en US$ 400 millones

El presidente de EE.UU., Donald Trump, presentó este viernes el nuevo Air Force One en su primera exhibición pública, un Boeing 747-8 cuya remodelación fue valorada en 400 millones de dólares y donado por Catar.

Trump descendió por la escalinata del avión dentro de un hangar en la Base Conjunta Andrews, el aeródromo militar situado a las afueras de Washington.

"No habrá nunca uno como este. Es muy único. Se considera el avión más lujoso del mundo", afirmó el mandatario durante la presentación.

El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño tras recorrer el interior del avión más nuevo de la flota presidencial en la base aérea Andrews el 19 de junio de 2026. ALEX WONG/AFP fotos

El aparato, un Boeing 747-8, fue pintado con los colores rojo, blanco y azul de la bandera de EE.UU. a petición de Trump para su uso como aeronave presidencial, en sustitución del actual modelo Air Force One, que ha estado en servicio durante 35 años.

El avión retirado, un Boeing 747-200B utilizado como Air Force One cuando transporta al presidente, realizó su último vuelo en la pasada madrugada al trasladar a Trump de regreso a Washington tras su participación en la cumbre del G7 en Francia.

The VC-25B Bridge aircraft has officially arrived at Joint Base Andrews!



More info: https://t.co/xhurcI0mjL pic.twitter.com/zyUpB99jqm — U.S. Air Force (@usairforce) June 19, 2026

Regalo de Catar

Obsequiado por Catar y valorado en varios cientos de millones de dólares, este avión ha suscitado importantes interrogantes éticos y constitucionales, en particular en lo que respecta a los límites de los obsequios que un presidente puede recibir de otro país.

También genera inquietudes de seguridad, dado que la aeronave, originalmente perteneciente a un gobierno extranjero, estaba destinada a desempeñar la función altamente delicada de avión presidencial.

El presidente estadounidense Donald Trump sale del nuevo Air Force One, un regalo de Qatar, en un hangar de la base conjunta Andrews en Maryland, el 19 de junio de 2026. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP fotos

Se sabe que las aeronaves modificadas para servir como Air Force One están equipadas con sofisticados sistemas de defensa capaces de interferir radares y sistemas de seguimiento infrarrojo enemigos.

También cuentan con dispositivos de dispersión de fragmentos metálicos para desviar misiles guiados por radar y señuelos infrarrojos para cegar misiles con sistema de búsqueda de calor.

El plan es utilizar el avión catarí de forma temporal como Air Force One mientras Boeing completa la construcción y modernización de los dos aviones encargados durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

Estrictos protocolos de seguridad para el Air Force One

Según la Fuerza Aérea, la entrega de la aeronave responde a la necesidad de reducir la presión sobre la envejecida flota VC-25A, cuyos ciclos de mantenimiento son cada vez más extensos.

"La seguridad y la protección del comandante en jefe son nuestra máxima prioridad", afirmó en un comunicado el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso tras recorrer el avión más nuevo de la flota presidencial en la Base de la Fuerza Aérea Andrews el 19 de junio de 2026 en la Base Conjunta Andrews, Maryland. ALEX WONG/AFP fotos

El organismo destacó además que cualquier aeronave que opere bajo el distintivo 'Air Force One' debe cumplir estrictos requisitos de seguridad para garantizar que el presidente permanezca protegido y plenamente conectado durante sus desplazamientos.

"Estamos orgullosos de entregar el avión VC-25B Bridge al presidente", afirmó el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Ken Wilsbach.

Con información de EFE Y AFP