Irán lanzó drones a sus vecinos del Golfo y cerró el estrecho de Ormuz, en represalia contra Estados Unidos

Irán lanzó ayer domingo misiles y drones contra sus vecinos del Golfo y anunció el cierre del estrecho de Ormuz tras ataques estadounidenses en respuesta a disparos iraníes contra un buque, una nueva escalada que pone en entredicho la tregua. Las hostilidades ponen en relieve las dificultades para avanzar en las negociaciones para poner fin de forma definitiva al conflicto y resaltan además que el tema del estrecho de Ormuz emerge como uno de los puntos críticos para alcanzar un acuerdo.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que lanzó cerca de 140 ataques contra Irán y más tarde, Trump afirmó que su país golpeó “muy duro” a Irán. En respuesta a los ataques, los Guardianes de la Revolución anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz e Irán lanzó una andanada de bombardeos contra países del Golfo aliados de Estados Unidos. “El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región”, informaron los Guardianes.

Medios iraníes informaron de explosiones en el sur del país, en Bandar Abás, Sirik y la isla de Qeshm, así como en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak. También reportaron la muerte de un soldado iraní en la ciudad sureña de Jask.

El control del estrecho se ha convertido en una baza clave para Irán, y Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo iraní, afirmó que “este paso estratégico es más importante que decenas de bombas atómicas”, en referencia al programa nuclear iraní.

Más tarde, el ejército estadounidense desmintió a los Guardianes de la Revolución y afirmó que el tráfico fluye por el estrecho de Ormuz y que “Irán no controla” este paso.

El jefe de la diplomacia pakistaní y mediador en el conflicto, Ishaq Dar, instó a las partes a la “desescalada” y a la moderación.

Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra, desatada el 28 de febrero por un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán. Casi un mes después, Estados Unidos bombardeó Irán en la noche del martes y de nuevo el miércoles, tras responsabilizar a Teherán de ataques contra buques comerciales en la zona. En represalia, Irán atacó varios objetivos en el Golfo.

Tras el último embate de Estados Unidos contra Irán ayer, Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos informaron de ataques aéreos contra su territorio, y se escucharon explosiones en Catar.

Las autoridades cataríes confirmaron haber interceptado misiles, mientras que Teherán declaró haber apuntado contra una base aérea estadounidense en el emirato “en respuesta a los ataques continuos” de Estados Unidos.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, reivindicaron además un inusual ataque contra Omán, afirmando haber destruido bases de apoyo logístico de los portaaviones estadounidenses en el puerto de Duqm, según la agencia Irib. También Jordania indicó haber sido blanco ayer de tres misiles iraníes que no causaron daños.

Al anunciar el cierre del estrecho de Ormuz, los Guardianes de la Revolución explicaron que dispararon tiros de advertencia contra un barco que “había intentado tomar una ruta no autorizada”.

Teherán ha autorizado un solo corredor de navegación por este paso marítimo, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito por la vía.

El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que “Irán tomó una mala decisión” y que “pagará” el precio.

Aumenta la tensión “Escalada de máxima gravedad” la ofensiva iraní El Gobierno kuwaití tildó de “escalada de máxima gravedad” la ofensiva lanzada ayer domingo por Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania, lo que “socava los esfuerzos diplomáticos” para la desescalada. “La continuación de estas agresiones representa una escalada de máxima gravedad, susceptible de exacerbar la tensión y la inestabilidad en la región, amenazar la paz y la seguridad regionales y socavar los esfuerzos diplomáticos encaminados a la desescalada y la resolución pacífica de las crisis”, dijo el Ministerio de Exteriores kuwaití en un comunicado. El pequeño país del golfo Pérsico expresó su condena y denuncia “por las atroces agresiones iraníes perpetradas esta mañana contra el Estado de Kuwait, que reflejan la determinación de mantener una estrategia hostil reiterada”. Asimismo, afirmó que la seguridad de su país, su soberanía y la seguridad de sus territorios son “inviolables”, y que, por tanto, “se reserva todos sus derechos a tomar lo que sea necesario para proteger su seguridad y preservar su soberanía, de conformidad con las disposiciones del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”. Además de Kuwait, prácticamente todos los países del golfo Pérsico han denunciado ataques ayer procedentes de Irán, salvo Omán, que no indicó procedencia. EFE

Contradicciones

Trump aseguró ayer que el estrecho de Ormuz permanece abierto al tráfico comercial pese a que Irán anunció que lo ha bloqueado. El mandatario rechazó en una entrevista en NBC News que el paso se encuentre cerrado tras la última ronda de ataques lanzada el fin de semana contra la República Islámica.

“Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma”, declaró Trump.

EE.UU. inició la tercera ronda de ataques contra Teherán de la semana después de un ataque iraní contra un buque con bandera de Chipre en el estrecho.

Según explicó, ambos países alcanzaron un acuerdo “perfecto” para EE.UU., sin embargo, “menos de una hora” después de terminar las conversaciones, Irán lanzó un dron contra un barco.

Por su parte, el Comando Central estadounidense (Centcom) aseguró también que el paso está abierto “para todas las embarcaciones” que deseen transitar legalmente. “Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye”, defendió el mando militar en un mensaje en X.

Según apuntó, las fuerzas estadounidenses están “posicionadas y preparadas” para garantizar la libertad de navegación. Por su parte, la Guardia Revolucionaria aseveró que cualquier interferencia extranjera para abrir una “ruta ilegal” en la región recibirá una respuesta contundente, según informó la radio estatal iraní IRIB.

Los ataques estadounidenses llevados a cabo durante el fin de semana contra Irán causaron la muerte de un militar iraní, según informaron medios locales.

Distintos gobiernos han supendido la navegación hasta nuevo aviso, entre ellos, Catar, cuyo Ministerio de Transportes tomó esta decisión tras la ofensiva lanzada por Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania. La medida “excluye a los buques sujetos a las disposiciones de los convenios marítimos internacionales, que continúan sus operaciones de conformidad con las normas y procedimientos aplicables”, dijo en un comunicado.

Reporte Ataque a un buque comercial en tránsito El Gobierno de la India confirmó ayer domingo la desaparición de uno de sus ciudadanos y el rescate de otros diez tras el ataque al buque comercial GFS Galaxy frente a las costas de Omán, tras el que Estados Unidos ha lanzado una masiva ronda de bombardeos contra Irán. “Condenamos el ataque al buque comercial GFS Galaxy frente a la costa de Omán, ocurrido hoy temprano. De los 11 ciudadanos indios a bordo, 10 han sido rescatados hasta el momento, mientras que se informa de la desaparición de un nacional indio”, señaló el Ejecutivo de Nueva Delhi en un comunicado. El ataque contra este navío de bandera chipriota ha sido el detonante para un nuevo intercambio de ataques en la región que ha alcanzado a varios países del Golfo, tras las represalias de Teherán contra bases en Baréin, Kuwait, Jordania, Catar y Omán. Pese a que la armada de la Guardia Revolucionaria (IRGC) ha asegurado que sus fuerzas atacaron y detuvieron a un buque en el estrecho de Ormuz por navegar por una “ruta no autorizada”, la India no señaló por el momento a ningún responsable y demandó una salida negociada antes de que el conflicto armado se extienda. En su comunicado, Nueva Delhi llamó a restablecer cuanto antes la navegación y el comercio libres a través de las “vías marítimas internacionales” de la región. “Los continuos incidentes de ataques contra la navegación comercial en la región son profundamente preocupantes. Reiteramos nuestro llamamiento a una desescalada inmediata de las tensiones y a la conclusión de las negociaciones en curso para alcanzar una solución diplomática de modo que la paz y la estabilidad puedan regresar a la región”, añadió la nota oficial india. El Comando Central de EE.UU. (Centcom) atribuyó el ataque a Teherán y confirmó la desaparición de un miembro civil de la tripulación, tras lo que lanzó de inmediato la tercera ronda de ataques de la semana contra Irán. La Embajada de la India en Omán ha asegurado que se encuentra “coordinando proactivamente” con las autoridades locales omaníes en las operaciones de búsqueda y rescate en alta mar del marinero desaparecido. Otros países y organizaciones internacionales, como las Naciones Unidos, hicieron un llamado a las calma a las dos partes para encaminar la solución del conflicto. EFE, AFP.

Con información de EFE y AFP