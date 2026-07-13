Gobierno de Yemen bombardea aeropuerto controlado por los hutíes, que respondieron con misiles contra Arabia Saudita

El gobierno de Yemen reconocido internacionalmente afirmó el lunes haber atacado el aeropuerto de la capital Saná controlado por los rebeldes hutíes.

Éstos respondieron lanzando misiles contra Arabia Saudita en la mayor escalada de violencia entre ambos bandos en años.

Los hutíes están en guerra con el gobierno de Yemen desde 2014, en un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos y ha desencadenado una grave crisis humanitaria. Los rebeldes controlan la capital, Saná, y gran parte del norte, incluyendo la mayoría de zonas pobladas, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente controla gran parte del sur.

El ataque amenaza con romper la tregua que se ha mantenido desde 2022 y llega en un momento de tensiones crecientes en la región.

Fuego cruzado

El gobierno declaró que el ataque fue para evitar que un avión iraní aterrizara en la capital, tras no lograr convencer a una delegación hutí de que abordara otro vuelo tripulado por personal yemení para viajar al funeral del difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei.

Yemen’s internationally recognised government says its forces have struck Houthi-controlled Sanaa airport to prevent an Iranian aircraft from landing. pic.twitter.com/YIvAbMZ8DS — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 13, 2026

Al mismo tiempo, Moammar bin Mutahar Al-Eryan, ministro de ‌Información del gobierno reconocido internacionalmente, afirmó que los hutíes tenían retenido en el aeropuerto ⁠de Saná un avión de la ‌Cruz Roja.

“Las milicias terroristas hutíes, respaldadas por el régimen iraní, impidieron que aviones nacionales yemeníes aterrizaran en el aeropuerto de la capital, Saná, insistiendo en permitir que un avión iraní violara el espacio aéreo yemení“, declaró. Y explicó que “como resultado, la pista del aeropuerto fue atacada”.

No obstante, los rebeldes hutíes anunciaron que el avión que transportaba a la delegación había logrado aterrizar en Yemen “con varios pacientes y ciudadanos varados a bordo”.

Posteriormente dispararon seis misiles balísticos y atacaron con drones contra el aeropuerto de Abha, en Arabia Saudita, como represalia por el bombardeo de Saná. También instaron a las aerolíneas comerciales a no sobrevolar el espacio aéreo árabe.

Simpatizantes yemeníes armados del movimiento hutí blanden sus armas en una protesta contra los ataques de Estados Unidos contra Irán, en Saná, Yemen Foto: AFP.

El gobierno, que opera desde el puerto meridional de Adén, cuenta con el respaldo de Arabia Saudita y otros Estados del golfo Pérsico.

Tras la escalada, la Autoridad General de Aviación Civil de Yemen ordenó el cierre de todos los aeropuertos al tráfico aéreo hasta nuevo aviso.

El ataque amenaza con romper la tregua que se ha mantenido desde 2022 y llega en un momento de tensiones crecientes en la región.

Con información de AFP, EFE y La Nación/GDA